Popoln kaos na večnem grškem derbiju, ki se ne bo končal na zelenici

V prvem polčasu je Panathinaikos prevladoval in do zaslužene prednosti prišel v 28. minuti. Pred tem je nevarno zapretil tudi Adam Gnezda Čerin , ki je bil edini Slovenec na igrišču, Benjamin Verbič in Andraž Šporar sta bila na na klopi. Uradni napovedovalec je moral večkrat prositi domače navijače, naj z laserji ne svetijo v oči nasprotnikov in sodnika, razen tega pa je prvi polčas kljub zaostanku Olympiakosa minil dokaj mirno.

Težko pričakovani derbi ekip, ki sta v osmi krog grškega prvenstva vstopili kot vodilni, bi se moral po lokalnem času začeti ob 19.30, a je že pred pred začetkom prišlo do nekajminutne zamude. Razlog? Glavni sodnik Fabio Maresca je moral najprej počakati, da se je dim iz tisoč in enega pirotehničnega sredstva domačih navijačev razkadil, da so bile razmere za igranje regularne.

Že v tretji minuti nadaljevanja so domači uspeli izenačiti, nakar je sledil nov pirotehnični vložek, zaradi katerega je moral Maresca tekmo še drugič zaustaviti. A tu so se stvari šele začele zapletati. Zaščitne mreže, ki skrbijo, da pirotehnika in drugi nevarni predmeti ne bi prišli na igrišče, so bile povsod spuščene do tal, razen na mestu, kjer so se ogrevali nogometaši Panathinaikosa.

In kmalu zatem je ena od petard, ki so jih navijači Olympiakosa metali z vseh strani, počila tik ob gostujočem rezervistu Juankarju, ki je v bolečinah obležal na igrišču. Ko ga je zdravniška služba odpeljala v garderobo, so mu kmalu zatem sledili vsi nogometaši Panathinaikosa, ki srečanja niso želeli nadaljevati.