Popoln preobrat: Kek (uradno) ostaja selektor Slovenije

Hrvaški mediji so Keka danes z domnevno ekskluzivnimi informacijamiže povezovali s klopjo zagrebškega Dinama. Portal 24sata.hr je pisal tudi o tem, da bo Kek na klopi Dinama zaslužil 560.000 evrov, zdaj pa je Nogometna zveza Slovenije sporočila, da Matjaž Kek ostaja selektor. Štajerec se je sicer v Slovenijo prav danes vrnil z dopusta, in sicer se je v Celju pred tekmo Celjanov in Triglavanov sestal s predsednikom NZS Radenkom Mijatovićem. Kasneje si je skupaj z njim (ob upoštevanju socialne distance) tudi ogledal tekmo na tribuni celjskega stadiona.

Kek ima sicer pogodbo z NZS-jem do leta 2022, Dinamo pa se bo moral uzreti po novemu kandidatu, saj jim je prvi na seznamu želja očitno dal košarico ...