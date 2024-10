Popoln večer Olimpije na vse prej kot popolni stoženski zelenici

Olimpija je z zmago nad LASK-om (2:0) v drugem krogu Konferenčne lige storila pomemben korak na poti do evropske pomladi. Igra zmajev je bila že v prvem krogu proti Heidenheimu na trenutke zelo všečna, a žal premalo pragmatična za točkovni izplet. V četrtek je bilo pred osem tisoč navijači v Stožicah drugače. Victor Sanchez je goste presenetil s spremembo igralnega sistema in zadel v polno. Na zahtevni igralni površina sta bila odločilna protinapad in uigrana prekinitev.

Začetna postava domačih na tekmi Olimpija – LASK icon-picture-layer-2 1 / 8

LASK, lani tretje moštvo avstrijskega prvenstva, je v Stožice prišel v vlogi favorita. Victor Sanchez se je v primerjavi s prvim krogom odločil strniti obrambo, od prve minute je na igrišče poslal tri osrednje branilce, pred njih pa ob Agustinu Doffu postavil še Dina Kojića. Mladega Ljubljančana smo vajeni v vlogi napadalca, a je svoje obrambne zadolžtive opravljal, kot bi šlo za prekaljenega vezista. Olimpija je nasportniku prepustila posest (33:67) in prežala na protinapade. To je sadove obrodilo že v 14. minuti, ko je Raul Florucz sijajno našel Alejandra Blanca, ta pa je v zaključku ostal priseben. Do konca polčasa je Olimpija preživela tudi s kančkom sreče – Matevž Vidovšek je ob strelu Roberta Žulja odletel v prazno, a ga je žoga na poti v gol zadela v nogo in tako ni končala v mreži.

V nadaljevanju je LASK dolgo iskal pot do dobro zastraženih domačih vrat. Okoli 65. minute so imeli Avstrijci nekaj polpriložnosti in zdelo se je, da zbranost zmajev popušča. Sanchez je to pravilno opazil, na igrišče je do konca poslal vseh pet zamenjav. V 80. minuti pa je Olimpija udarila še drugič, tokrat po sijajno izvedenem prostem strelu. David Sualehe je na daljši vratnici našel Marka Ristića, čigar podajo je v gol pospravil Pedro Lucas. Dvomov o zmagovalcu je bilo takrat konec.

Taktična prilagoditev obrodila sadove Sanchez je na vprašanje, ali je šlo pri zadetku za 2:0 za uigrano prekinitev, odgovoril pritrdilno. Poudaril je, da so se prekinitvam še posebej posvečali, ker je v tako zahtevnih razmerah zelo težko igrati po tleh, k čemur sicer strmijo. Iz istega razloga je bil precej nejevoljen, ko so branilci v prvem polčasu kar nekajkrat vrnili žogo vratarju Vidovšku.

To je bila četrta evropska tekma zmajev pred svojimi navijači v tej sezoni. Zmagali so še četrtič, vselej z vsaj dvema goloma razlike. Sanchez vseeno ni želel ocenjevati, ali je bila to najboljša evropska tekma zmajev v tej sezoni. Glave so v tem trenutku še prevroče, je pojasnil, preden je podal svoje videnje obračuna: "Tekma je bila zaradi stanja igrišča zelo taktična. Po analizi nasprotnika smo se odločili za spremembo postave. Na tem smo delali že pred tekmo z Nafto. LASK igra zelo veliko skozi osrednji del igrišča, še posebej zaradi stanja trave smo vedeli, da se nam bojo ponujale priložnosti za odvzete žoge in nato protinapade."

Statistika Olimpija - LASK FOTO: Sofascore.com icon-expand

Sanchez glede travnate površine jasen: Treba bo najti rešitev Nekdanji nogometaš Reala ni mogel skriti nezadovoljstva s stanjem travnate zelenice v Stožicah, ki je bila znova daleč od idealne. Posvetil se ji je že v uvodnih besedah svoje novinarske konference. "Na takšnem igrišču je zelo težko igrati. To poudarjam, ker z igriščem res nismo zadovoljni. Na takšnem terenu ni mogoče igrati, kot si želimo, zato smo se morali prilagoditi. To nam je uspelo bolje kot nasprotniku. Zaradi tega smo dvakrat zadeli in slavili. Ampak potrebno bo najti rešitev, ker je za nogometaše zelo težko v takšnih pogojih. Moramo najti rešitev." Kljub temu je bilo v sijajnem večeru za slovenski nogomet (Celje je pred tem nadigralo turški Bašakšehir s 5:1) vendarle lažje najti pozitivne stvari. Mednje zagotovo sodi učinek nogometašev s klopi. Sanchez je v nadaljevanju v igro poslal Redo Boultama, Thalissona, Jordija Goveo, Marka Bresta in Ivana Durdova, ki so poskrbeli za dvig ritma igre.

Osem tisoč navijačev je poskrbelo za odlično vzdušje, na krilih katerega so zmaji prišli do prve evropske zmage v novi sezoni Konferenčne lige. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

"Ohranjanje pozitivnega duha pri nogometaših, ki ne igrajo veliko, je morda najtežji del našega poklica. Kot bivši igralec dobro vem, da si prav vsak želi igrati. Želimo jim dati vedeti, da so dandanes s tako velikim številom tekem prav vsi pomembni. Vsi morajo biti pripravljeni," je ob tem dodal Španec in se za konec zahvalil navijačem za odlično vzdušje. V Stožicah se jih je zbralo okoli osem tisoč, tudi tisoč gostujočih, ki so poskrbeli za pravi nogometni ambient. Sanchez se nadeja, da bo obisk iz tekme v tekme boljši, a se dobro zaveda, da so predpogoj za to dobri rezultati. "Všeč nam je, ko pridejo tako številčno, kot so danes. Upajmo, da jih bomo vsako tekmo v Stožicah privabili več."