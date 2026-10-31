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Nogomet

Popolnost proti nemoči: David proti Goljatu v portugalski ligi

Porto, 31. 10. 2026 12.05 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Š.Z.
Veselje nogometašev Porta

Porto bo nocoj na domačem stadionu gostil Estoril. Ekipi v obračun vstopata z zelo različnima izhodiščema. Porto je v izjemni formi, saj je dobil vseh devet dosedanjih ligaških tekem in s 27 točkami prepričljivo vodi na lestvici. Estoril je na drugi strani v precej težjem položaju, saj po devetih krogih še nima zmage in z dvema točkama zaseda zadnje mesto. Tekmo si lahko v živo ogledate na VOYO ob 21.30.

Porto - Estoril
Porto - Estoril
FOTO: 24UR

Nogometaši Porta se nocoj na svojem kultnem stadionu Estadio do Drago pripravljajo na srečanje 10. kroga portugalske lige, v katerem bodo gostili ekipo Estorila. Na papirju gre za klasičen dvoboj Davida proti Goljatu, saj se bosta pomerili ekipi z nasprotnih polov prvenstvene lestvice.

Porto leti na krilih popolnosti, saj v domačem prvenstvu v tej sezoni še ni oddal niti ene same točke. Z devetimi zmagami na devetih tekmah trdno zaseda prvo mesto na lestvici. Na drugi strani Estoril v letošnji sezoni ne pozna niti ene same zmage. Ali lahko gostje spremenijo negativni trend in na Dragu šokirajo favorizirane domačine ter celotno nogometno javnost?

Vabljeni, da ob 21.30 na VOYO v živo pospremite, ali lahko Estoril preseneti favorizirani Porto.

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porto portugalska liga estoril

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