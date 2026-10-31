Popolnost proti nemoči: David proti Goljatu v portugalski ligi

Nogometaši Porta se nocoj na svojem kultnem stadionu Estadio do Drago pripravljajo na srečanje 10. kroga portugalske lige, v katerem bodo gostili ekipo Estorila. Na papirju gre za klasičen dvoboj Davida proti Goljatu, saj se bosta pomerili ekipi z nasprotnih polov prvenstvene lestvice.

Porto leti na krilih popolnosti, saj v domačem prvenstvu v tej sezoni še ni oddal niti ene same točke. Z devetimi zmagami na devetih tekmah trdno zaseda prvo mesto na lestvici. Na drugi strani Estoril v letošnji sezoni ne pozna niti ene same zmage. Ali lahko gostje spremenijo negativni trend in na Dragu šokirajo favorizirane domačine ter celotno nogometno javnost?

Vabljeni, da ob 21.30 na VOYO v živo pospremite, ali lahko Estoril preseneti favorizirani Porto.