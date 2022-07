Popotnica je dobra, a bi lahko bila tudi boljša

V prvem polčasu so domači prevladovali in bili nevarni predvsem po levi strani, kjer je pretil razigrani Ivan Brnić. Poletni prišlek v Ljudski vrt je pokazal, da bi utegnil biti še kako pomembna okrepitev, a mu je vselej zmanjkala zadnja podaja. Mariborčani so tako edino zares veliko priložnost v prvem delu dočakali v sodniškem dodatku, ko se Roko Baturina pred vratarjem Maksimom Plotnikovom ni proslavil z zaključkom.

Tudi v drugem polčasu je z naskokom najlepšo priložnost zapravil Baturina, ki je v 55. minuti zastreljal stoodstotno priložnost. Šahtjor je v nadaljevanju sicer pokazal zobe in imel nekaj zrelih situacij, a je bila kot po pravilu na mestu mariborska obramba, ki si za predstavo na prvi uradni tekmi sezone zasluži visoko oceno. Tik pred koncem je bil blizu veselja še rezervist Rok Sirk, ki je z glavo meril v prečko. Premalo za zmago, a dovolj za glasen aplavz s tribun Ljudskega vrta.