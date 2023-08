Popović: Najpomembneje bo, da pokažemo svoj pravi obraz

Albert Riera je uspel v rekordno kratkem času povezati niti igre celjskega moštva, ki iz tekme v tekmo deluje vse bolje. Po zmagi nad Vitorio so apetiti kapetana Denisa Popovića, Aljoša Matka in druščine razumljivo narasli in tudi tekmec, ki bo Celjanom stal nasproti v tretjem krogu kvalifikacij za Konferenčno ligo, omogoča odprt boj in posledično lov na uvrstitev v zadnji kvalifikacijski krog.