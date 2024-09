Popović se je vrnil v Koper, Francoz N'Guessan novi igralec Brava

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

V svoji dolgoletni karieri je zbral šest nastopov za slovensko reprezentanco. V tujini je igral za grški Panthrakikos, na Poljskem za Tychy, Grudziadz in Wislo Krakov, v Rusiji za Orenburg in Krila Sovjetov, v Švici za Zürich, na Kitajskem za Qingdao, na Cipru pa za Anorthosis Famagusto.

Denis Popović je pred prihodom na Bonifiko med letoma 2022 in 2024 igral v rojstnem Celju. Z ekipo iz knežjega mesta je v minuli sezoni osvojil naslov državnega prvaka, po prihodu španskega trenerja Alberta Riere pa je ostal brez dela.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Francoz N'Guessan novi igralec rumenih

Francoski nogometaš Ange Caumenan N'Guessan je najnovejša okrepitev Brava. 21-letni in 188 cm visok obrambni igralec je, kot še piše STA, nazadnje igral za italijanski Torino, v slovenski prestolnici pa bo igral do konca sezone 2024/25. N'Guessan je v preteklosti igral tudi za Lens in za mlajše francoske reprezentančne selekcije.