Popović se vrača v Rusijo

Denis Popović je okrepil rusko moštvo Krila Sovjetov iz Samare, z novim moštvom pa je podpisal dveinpolletno pogodbo, nosil pa bo številko 11, še poročajo na uradni spletni strani kluba, ki v ruskem državnem prvenstvu zaseda predzadnje, 15. mesto, in je v krčeviti borbi za obstanek med elito. Popović, ki je pod vodstvom Matjaža Keka trikrat zaigral za slovensko reprezentanco, je na 12 tekmah za Zürich v tej sezoni prispeval dve podaji. V Rusiji je že igral, saj je od februarja 2017 nosil dres Orenburga, za katerega je na 30 tekmah zabil štiri gole in dodal šest podaj.

V karieri je nosil še drese treh poljskih moštev, in sicer Wisle, Tychyja in Olimpia Grudziadza, na slovenskih tleh pa je branil barve Celja, kjer je začel športno pot, ter Šentjurja in Kopra. V Grčiji je igral za Panthrakikos.