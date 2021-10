Poraz Atalante proti Milanu, Napoli ostaja stoodstoten

Nogometaši Empolija so v 7. krogu italijanskega prvenstva gostovali pri Romi in izgubili z 0:2. Vodilni Napoli pa je na gostovanju pri Fiorentini zmagal z 2:1 in je tako še vedno stoodstoten. Na zadnji tekmi je Atalanta proti Milanu izgubila z 2:3.

V Bergamu je gostoval Milan in hitro, že v prvi minuti, povedel z golom Davideja Calabrie, prednost pa je malce pred koncem polčasa podvojil Sandro Tonali. Josip Iličić je v igro vstopil v 56. minuti, kar pa ni pomagalo, Rafael Leao je v 78. minuti zadel za 3:0. Duvan Zapata v 86. z bele pike in Mario Pašalić v četrti minuti sodniškega dodatka sta le zmanjšala zaostanek. Milan je z zmago skočil na drugo mesto, za Napolijem zaostaja za dve točki, toliko pa ima prednosti pred tretjeuvrščenim Interjem. Atalanta zaostaja deset točk za prvim mestom. Roma je na dvoboju proti Empoliju povedla v 42. minuti z golom Lorenza Pellegrinija, podajalec pri tem zadetku Henrih Mhitarjan pa je prednost povišal v 48. minuti. Petar Stojanović je igral celo tekmo za goste in ob koncu dobil rumeni karton, Leo Štulac pa je v igro vstopil v 70. minuti. Napoli je v Firencah vpisal še sedmo zmago. Za domače je zadel Lucas Martinez Quarta (29.), za goste pa Hirving Lozano (39.), ko je v mrežo pospravil odbitek po zapravljeni najstrožji kazni Lorenza Insigneja, in Amir Rrahmani (50.). Na prvih današnjih tekmah je Bologna ugnala Lazio s 3:0, pri čemer pri slednjem ni igral poškodovani prvi strelec Ciro Immobile, Verona je s 4:0 odpravila Spezio, Sampdoria in Udinese pa sta se razšla s 3:3. V petek sta Cagliari in Venezia igrala 1:1, v soboto pa je Salernitana Vida Belca premagala Genoo z 1:0, z enakim izidom je Juventus v gosteh ugnal Torino, Inter s Samirjem Handanovićem pa je slavil z 2:1 pri Sassuolu. * Izidi, 7. krog: - petek, 1. oktober: Cagliari - Venezia 1:1 (1:0) (Domen Črnigoj je igral v prvem polčasu za Venezio) - sobota, 2. oktober: Salernitana - Genoa 1:0 (0:0) (Vid Belec je branil celo tekmo za Salernitano) Torino - Juventus 0:1 (0:0) Sassuolo - Inter Milano 1:2 (1:0) (Samir Handanović je branil celo tekmo za Inter) - nedelja, 3. oktober: Bologna - Lazio 3:0 (2:0) Verona - Spezia 4:0 (3:0) Sampdoria - Udinese 3:3 (1:2) Fiorentina - Napoli 1:2 (1:1) Roma - Empoli 2:0 (1:0) (Leo Štulac je igral od 70. minute za Empoli) (Petar Stojanović je igral celo tekmo za Empoli) Atalanta - Milan 2:3 (0:2) (Josip Iličić je igral od 56. minute za Atalanto)