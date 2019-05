Barcelona z mislimi na Liverpool (pričakovano) izgubila v Vigu

Nogometaši Barcelone so se z začetno enajsterico, ki nikoli ni in najbrž tudi nikoli ne bo zaigrala skupaj na kakšni pomembnejši tekmi, lotili prvenstvenega obračuna v Vigu in na koncu izgubili z 0 : 2 proti tamkajšnji Celti. Zadetka za domače sta dosegla Gomez in Aspas.

Prvi je po lepi podaji Boudebouza zadel za vodstvo Celte z 1 : 0 v 67. minuti, drugi pa je dve minuti pred koncem rednega dela tekme suvereno izveden strel z bele točke za potrditev zelo pomembne zmage svojega moštva v boju za obstanek v španski La ligi.



Sicer pa je strateg 'Blaugrane' Ernesto Valverde na zelenico poslal praktično rezervno postavo brez svojih največjih zvezd, ki so dobile zaslužen počitek pred torkovim povratnim obračunom v Ligi prvakov proti Liverpoolu na Anfieldu. Domači so znali izkoristiti dejstvo, da si je Barcelona že pred časom zagotovila nov naslov državne prvakinje. Bili so boljši tekmec, konkretnejši pri kreaciji napadalne igre in z večjo željo po zmagi, saj se krčevito borijo za obstanek med elitno druščino.



Iago Aspas je dve minuti pred koncem rednega dela tekme z rutinirano izvedeno najstrožjo kaznijo postavil piko na i zmagi Celte nad novo staro špansko državno prvakinjo Barcelono. FOTO: AP Barcelona je dvoboj začela v nikoli do zdaj videni postavi: Cillessen, Wague, Todibo, Umtiti, Vermaelen, Puig, Arthur, Alena, Dembele, Boateng, Malcom.



Špansko državno prvenstvo, 36. krog, izid:

Celta Vigo - Barcelona 2 : 0 (0 : 0)

Gomez 67., Aspas 88.