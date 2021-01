Flick kritično o igralcih: Vidno je, kje imamo težave

Bavarci so prvič po desetih letih na tekmah Bundeslige zapravili prednost dveh golov, a ostali na vrhu lestvice s 33 točkami, njihov spodrsljaj pa bi lahko na sobotnem derbiju kroga z Borussio Dortmund izkoristil RB Leipzig s Kevinom Kamplom, ki je s soigralci ob tekmi manj zbral 31 točk. Borussia Mönchengladbach, za katero je slab uvod v sezono, ki je sicer že prinesla tudi uvrstitev v osmino finala Lige prvakov, je zdaj sedma s 24 točkami, njeni navijači pa so proslavljali že drugo zaporedno zmago nad Bayernom v prvenstvu in tretjo na zadnjih štirih tekmah v domačem Mönchengladbachu.

Borussia je na začetku obračuna pritisnila na goste, ki pa so po igranju Floriana Neuhausaz roko dobili priložnost z enajstih metrov, ki jo je v 20. minuti za svoj 20. gol sezone izkoristil vroči Robert Lewandowski. Dobrih pet minut kasneje je bilo na semaforju že 0:2, ko si je žogo priboril Leon Goretzka in nato tudi zaključil akcijo z natančnim strelom z okoli 20 metrov, žoga pa je poletela mimo nemočnega Yanna Sommerja. Za razliko od nedavnega obračuna Bayerna in Mainza v Münchnu, ko so bili Bavarci tisti, ki so v prvem polčasu zaostajali z 0:2, nato pa v drugem delu igre uprizorili neverjeten preobrat, se je ta začel dogajati še pred iztekom prvih 45 minut.

Flick: Sami smo si krivi

Obrambo Bayerna, ki je že vso sezono neprepričljiva, je v 36. minuti po natančni podaji Larsa Stindlamatiral Jonas Hofmann, napadalec Gladbacha pa je v sodnikovem podaljšku prvega polčasa po še eni globinski žogi Stindla, ki je razparala zadnjo vrsto rdečih, še drugič ukanil Manuela Neuerja. To je bilo celo prvič v karieri prvega vratarja nemške reprezentance (vštete so tudi tekme v dresu Schalkeja 04), da je prejel vsaj en gol na desetih ligaških tekmah v nizu. Zadnji žebelj v krsto njegove ekipe je zabil Neuhaus na začetku drugega polčasa, ko je z močnim strelom kronal izjemen preobrat.

"Sami smo si krivi za ta poraz,"je po tekmi dejal Bayernov trener Hans-Dieter Flick. "Gladbach je bil izjemno učinkovit in popolnoma izkoristil tri napake, ki smo jih storili. Po tem, ko je bil izid 3:2, se nismo odzvali tako, kot smo upali. Gladbach je zaprl prostore in res dobro odigral v protinapadih."

Težave so vidne vsem

Bayern, ki je v prejšnji sezoni pod Flickom osvojil vse, kar se je osvojiti dalo, je vsaj enkrat v 90 minutah zaostajal na zadnjih devetih tekmah, kar je nov klubski rekord. To je bil sicer šele drugi poraz Bavarcev v tej sezoni in šele četrti za Flicka na okrogli, 60. tekmi na klopi nemških prvakov, za polovico teh neuspehov pa je "kriva" ravno Borussia.

"Če pogledate našo tekmo, potem je vidno, kje imamo težave. Moramo se izboljšati v tem, moramo bolje ščititi globino, ko izgubimo žogo,"je trenutne težave svojega moštva izpostavil Flick.

Rose: Tokrat smo si srečo priigrali sami

Branilec Alphonso Daviesje po tekmi dejal, da načina igre Bayern"ne more preveč spremeniti", izrazil pa je tudi prepričanje, da bo po nekaj izboljšavah vse skupaj spet veliko bolj podobno lanski šampionski izvedbi.

"Prvi polčas je bil dober, povedli smo z 2:0. Mislim, da se moramo takrat le zbrati in ohraniti vodstvo, a majhne napake te na tej ravni drago stanejo, kar so oni danes pokazali,"je dejal Davies. "Ne moremo se preveč spremeniti. Vemo, kako je treba igrati to igro. Vemo, da je naša obramba dobra. Samo moramo pregledati tisto, kar smo storili narobe, in to popraviti,"je pristavil kanadski as.

"Zelo sem vesel za svoje igralce. Na nekaterih tekmah nam je do sedaj manjkal kanček sreče. Tokrat smo si jo priigrali sami," pa je bil zadovoljen domači strateg Marco Rose. "Ta tekma naj bo signal, da moramo prijeti bika za roge in nadaljevati z delom,"si je še zaželel Rose.