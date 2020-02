Sarri po tretjem porazu oštel 'površne' varovance, nov rekord Ronalda

"Že samo to, da vidiš takšen stadion in izkusiš te trenutke ... To je bilo nekaj, kar si je celotno mesto zaslužilo,"je za DAZNpo tekmi dejal 35-letni napadalec. "Po treh tekmah v osmih dneh je tolikšno število točk nekaj neverjetnega, ekipa si zasluži čestitke za trud. Enajstmetrovka? Moraš trdo trenirati ves čas, a situacije s tekme ne moreš posnemati. Priznam, da se mi je zdela žoga res težka, ko sem jo postavil na piko."

Giampaolo Pazzini je priznal, da se mu je zdela žoga, ko jo je v 86. minuti postavil na belo točko, zdela nenavadno težka. Pazzini, nekdanji italijanski reprezentant in napadalec Atalante , Fiorentine , Sampdorie , Interja , Milana in Levanteja , se je spet izkazal kot eden najzanesljivejših izvajalcev enajstmetrovk v Serie A in Veroni prinesel nepozabno zmago nad Juventusom . Po tem, ko je vstopil s klopi in je vodilni zadetek Cristiana Ronalda iz 65. minute uspel izničiti Fabio Borini , je Pazzini mojstrsko poslal žogo tik ob vratnico Wojciecha Szczesnyja , nato pa s soigralci zdržal še zaključni nalet branilcev naslova za že deveto zmago v sezoni.

"Ne vem, kaj bi rekel. Mislili smo, da nam bo v tej sezoni šlo dobro, a gotovo ne, da nam bo šlo tako dobro,"je dodal Jurić, nekdanji hrvaški reprezentant in vezist Hajduka ter Seville. "Imamo veliko mladih igralcev, ki so lačni in željni igranja v Serie A, denimo (italijanski branilec, op. s.a) Marash Kumbulla, ki se je nocoj fantastično spopadel z Douglasom Costo. Odločili smo se za slog nogometa, ki vključuje nekaj tveganj, a s pogumom in igranjem na naš način ter povzročanjem težav tekmecu. 'Pazzo' (Pazzini, op. a.) pa je vedno odločilen. Vem, kaj nam lahko prinese, četudi le v petih minutah. Njegova prisotnost res pomaga ekipi, lepo je izvedel enajstmetrovko in je preprosto izvrsten profesionalec."

Jurić: Nocoj nisem ganjen "Danes smo bolj kot karkoli drugega potrebovali srce, videl sem, da nismo tako natančni ali intenzivni, kot smo ponavadi. Odigrali smo zelo dobrih uvodnih 35 minut, nato smo zapravili preveč priložnosti in naredili napake, a na srečo nam je uspel preobrat," je za DAZN povedal Jurić. "Včasih sem ganjen, to priznam, a nocoj ne. Samo zadovoljen sem in vesel za fante."

Jurić, ki je na videz komaj zadrževal solze, je izpostavil "srce" svojih varovancev, ki so kljub rekordnemu zadetku Ronalda (prvi v zgodovini Juventusa na tekmah Serie A z vsaj enim golom na desetih zaporednih tekmah) znali odgovoriti izzivu in favorizirane tekmece zadržali pri vsega treh strelih na gol. V zadnjih krogih so Verončani ostali nepremagani tudi na tekmah z Milanom in Laziem .

"Ne verjamem, da je kdorkoli pričakoval, da nam bo šlo tako dobro, a ustvarili smo res enotno ekipo tukaj in tudi tisti, ki ne igrajo, še vedno pomagajo skozi ves teden. Ključno je imeti to enotnost,"je del recepta razkril Pazzini, ki trenutno v povprečju zabije gol na vsake 39,5 minute.

Ključna je enotnost Verona se je v Serie A v minuli sezoni vrnila po zaslugi zmage v dodatnih kvalifikacijah in ji gre v trenutni sezoni odlično: varovanci Splitčana Ivana Jurića so nepremagani zadnjih osem krogov in na šestem mestu celo konkurirajo za uvrstitev v Ligo Evropa.

Sarri: Za prvi gol ni opravičila

Jurićev trenerski kolega Maurizio Sarri je priznal, da njegovo moštvo "ima težavo", in sicer s tem, da s "površnim odnosom" zapravlja točke. To je bil za belo-črne tretji ligaški poraz v sezoni in četrti skupno, a že drugi na zadnjih treh tekmah, potem ko je Sarrija in varovance nedavno ugnal veliki rival Napoli. Ko je z izvrstnim solo prodorom za vodstvo Torinčanov zadel Ronaldo, se je zdelo, da rešitve za Hellas ne bo, a so domači nato uprizorili velik preobrat in Pazzini je izkoristil "darilo" branilca Leonarda Bonuccija, ki je po podaji iz kota igral z roko.

"Jasno je, da drugače igramo oziroma dosegamo drugačne rezultate doma in v gosteh. Tekma je bila težka, to smo vedeli, da bomo morali proti Veroni od začetka trpeti," je Sarri dejal za DAZN."Dobro smo zdržali, dvakrat zatresli okvir vrat, prevzeli vodstvo, a točk ne moremo izgubljati s takšnimi napakami. Za prvi gol ni opravičila, če si želiš, da Juventus dobiva tekme, ne moraš kar naprej delati napak, ki so plod površnega odnosa. Verona si absolutno zasluži čestitke, ker so bili agresivni od začetka do konca in mi smo vedeli, da bo temu tako. Vedeli smo, da bomo morali zdržati, to nam je uspelo, a nato smo zapravili točke s površnostjo in te navade se absolutno moramo znebiti."

'Moramo razrešiti to situacijo'

Dodal je, da težave ne vidi v telesni pripravljenosti, temveč v glavah nogometašev, ki da se morajo "umazati" in zavedati, da zmaga nikoli ne pride sama od sebe, čeprav Torinčani v tej sezoni lovijo že rekordni deveti zaporedni državni naslov.

"Glava je najpomembnejša stvar, ker če ta ni na pravem mestu, potem tudi taktično ne boš izpolnjeval zahtev,"je sklenil Sarri. "Če nisi stoodstotno pri stvari, potem tudi telo ne bo sledilo. Moramo se zavedati, da zmage niso samoumevne. Moramo še bolj trdo delati, se umazati, ko se moramo umazati, in ne smemo počivati na lovorikah. Verona si zasluži izjemne pohvale za prve pol ure, toda mi si zaslužimo krivdo za zadnje pol ure. Bili so izjemno intenzivni, mi pa preprosto ne. Ta ekipa je vajena lahkega zmagovanja v zadnjih letih in moramo si vbiti v glavo, da si ne smemo privoščiti zapravljanja točk. Upam, da se bomo kaj naučili, ker o tem govorimo že nekaj časa. Težko je, ker ekipa dobro trenira, a na tekmi nato ne izpolni vsega potenciala. Moramo razrešiti to situacijo."

