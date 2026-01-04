Poraz Marseilla in prvi pariški derbi po letu 1990

Na stadionu Velodrome je Marseille katastrofalno začel leto 2026 in je zdaj še bolj oddaljen od prvih dveh mest. Igralce Roberta De Zerbija je po slabem začetku tekme najprej rešil VAR in precej nenavadna sodniška odločitev, zaradi katere je bil gol Youssefa El Arabija razveljavljen v osmi minuti.

Po slabem začetku gostiteljev je sledilo še slabše nadaljevanje, dva prejeta gola in prav toliko rdečih kartonov. Najprej je bil Arthur Vermeeren izključen zaradi nevarnega prekrška nad Anthonyjem Lopesom (26. minuta). Takoj zatem je Nantes zadel prek Matthisa Ablinea v 31. minuti.

Bilal Nadir si je uspel prislužiti izključitev v razmaku treh minut, rumena kartona je prejel v 54. in 56. minuti. Do potrditve treh točk so gostje prišli po nerodnem prekršku Benjamina Pavarda nad Ablinejem, ko je enajstmetrovko izvedel nekdanji igralec Marseilla in novinec pri Nantesu Remy Cabella.

Nantes je tako pridobil eno mesto na lestvici na račun Auxerra, ki je z 0:2 izgubil proti Brestu. Proti 14. ekipi lige, Le Havreju, je Angers v gosteh izgubil z 1:2 in je 10. z enakim izkupičkom točk kot mesto nižjeuvrščeni Brest. Lorient je 12. po domačem remiju z 1:1 proti zadnjeuvrščenemu Metzu.

Marseille za osem točk zaostaja za presenetljivo vodilnim Lensom, ki je v edini petkovi tekmi v gosteh s 3:0 odpravil Toulouse. PSG bo ostal drugi ne glede na razplet zadnje tekme kroga proti Parisu, ki je dve točki in mesto pred Nantesom.