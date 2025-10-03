Svetli način
Nogomet

Poraz mladih slovenskih upov v polfinalu EP v futsalu

Kišinjov, 03. 10. 2025 21.17 | Posodobljeno pred 11 dnevi

Avtor
STA
Slovenska reprezentanca do 19 let je na evropskem prvenstvu v futsalu v Moldaviji tekmovanje sklenila v polfinalu. V tem je izgubila proti branilcu naslova Portugalski z 0:3. V finalu se bo Portugalska v nedeljo merila s Španijo, ki je v prvem polfinalu s 7:4 odpravila Ukrajino. Španci so se tako uvrstili v četrti finale na četrtem EP.

Tokratna polfinala sta bila identična tistima iz leta 2023, ko sta tako Portugalska kot Španija ista tekmeca ugnali s 3:2. Takšen pa je bil izid tudi na letošnjem obračunu Portugalcev in Slovencev na tednu futsala.

Na tem prvenstvu pa so do polfinala Portugalci premagali Italijo (7:1), Ukrajino (4:0) in Moldavijo (10:0), Slovenija pa Češko (2:1) in Turčijo (4:1), izgubila pa je proti Španiji (2:6).

Futsal Slovenija U19
Futsal Slovenija U19 FOTO: NZS

Tokrat so se izbranci Tomislava Horvata v prvem polčasu dobro borili s favoriziranimi tekmeci, ki so sicer povedli že v drugi minuti prek Tiaga Rodriguesa in postavili izid prvega polčasa. V drugem so Portugalci imeli pobudo in podvojili prednost v 28. minuti, ko se je med strelce vpisal Miguel Malhao, pozneje zadeli še okvir vrat, v 39. minuti pa je usodo Slovencev zapečatil kar vratar Eurico Cunha z golom v prazno mrežo.

Na seznamu selektorja Tomislava Horvata so na tem EP bili Žiga Krašovec (Dobovec), Vid Prah (Dobovec), Tian Poredski Bračun (Dobovec), Domen Kokol (Dobovec), Emil Šinkovec (Dobrepolje), Urban Sevenšek (Dobrepolje), Domen Arnuš (Benedikt), Mihael Čop (The Nutrition Extrem), Ažbe Gradišar (The Nutrition Extrem), Martin Čop (The Nutrition Extrem), Alen Zgonc (The Nutrition Extrem), Lovro Trdin (Siliko), Adel Avdić (Siliko) in Erik Novak (Siliko).

To je četrto evropsko prvenstvo v tej starostni skupini. Španija je postala prvak dvakrat (2019, 2022), Portugalska enkrat (2023).

nogomet futsal euro u19
