Poraz Napolija, med Romo in Atalanto brez zmagovalca

V večerni tekmi sta se merili Roma in Atalanta, ki se borita za evropska mesta. Dvoboj se je končal z 1:1, pri čemer so osti povedli v 12. minuti z golom Nikole Krstovića , domači pa izenačili v 45. po zadetku Maria Hermosa .

Udinese je na prvi današnji tekmi izgubil proti Parmi z 0:1.

V nedeljo bo Cremonese igral proti Torinu, Verona Sandija Lovrića proti Milanu, Pisa proti Genoi in Juventus proti Bologni. V ponedeljek bo na vrsti še tekma Lecce - Fiorentina

Že v petek je Sassuolo z 2:1 premagal Como, vodilni Inter pa s 3:0 Cagliari.

Inter vodi z 78 točkami, Napoli jih ima 66, Milan je pri 63, Juventus pri 60, Como in Roma pri 58, Atalanta pa pri 54. Na dnu sta Verona in Pisa, ki sta s po 18 točkami vse bližje drugi ligi, v katero izpade tudi ekipa na 18. mestu lestvice. Za zdaj je na njem Lecce s 27 točkami, toliko jih ima tudi Cremonese na 17. mestu.