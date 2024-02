Poraz neučinkovitih zmajev na generalki, Koper boljši od Sarajeva

Slovenski prvoligaši končujejo priprave na drugi del sezone, v katerem jih čaka še 17 prvenstvenih krogov. Olimpija je na Kodeljevem gostila avstrijskega prvoligaša Wolfsberger in kljub terenski premoči izgubila z 0:1. Znova je bilo evidentno, da zmajem manjka pravi napadalec. Bistveno bolj učinkovite so bile Domžale, ki so s 5:3 ugnale Hartberg, Koper pa je na Bonifiki z 1:0 ugnal Sarajevo.

Trener Zoran Zeljković je na pripravljalnih tekmah v Turčiji rotiral začetno enajsterico, tokrat pa se je odločil za nogometaše, ki imajo v tem hipu verjetno najboljše možnosti, da začnejo prvenstveni obračun z Rogaško prihodnjo soboto. V vratih je bil Denis Pintol, pred njim Jorge Silva, Marcel Ratnik, Ahmet Muhamedbegović in David Sualehe. Na sredini so začeli Agustin Doffo, Timi Max Elšnik in Ivan Posavec, v napadu pa Raul Florucz, Nemanja Motika in povsem v konici Admir Bristrić. Prav slednja sta bila najbolj nevarna na začetku tekme, ko so imeli zmaji izrazito terensko premoč. Motika je v peti in sedmi minuti dvakrat meril mimo vrat, vmes pa je lepo asistiral Bristriću, s strelom katerega gostujoči vratar ni imel večjih težav. Nogometaši Olimpije so stali visoko in skušali s "pressingom" prekinjati napade gostov, ki pa so iz svoje prve prave priložnosti zadeli. V 17. minuti je Berni Zimmermann iznajdljivo preigraval v kazenskem prostoru in z nizkim strelom premagal nemočnega Pintola. Po golu je imela trenutno sedma ekipa avstrijskega prvenstva še nekaj polpriložnosti, tik pred odhodom v garderobo pa sta za Olimpijo poskušala še Sualehe z razdalje preko gola in Bristrić, čigar diagonalni strel ni bil dovolj natančen.

Kako hudo poškodbo je staknil Saar Fadida, bo pokazal nedeljski ultrazvok. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

"Glede na stanje igrišča smo vedeli, da je rizik velik. Upam, da ne gre za resno poškodbo. Jutri bo opravil ultrazvok in se bo natančno videlo," je po tekmi povedal Zeljković.

Med polčasom so v garderobi ostali Sualehe, Posavec in Bristrić, vstopili pa so Justas Lasickas, Saar Fadida in Pedro Lucas. Fadida je na neugodni in precej razriti travnati zelenici le nekaj minut pozneje staknil poškodbo, po kateri ga je nadomestil zimski prišlek Antonio Marin. 23-letnik, nekdaj veliki up Dinama iz Zagreba, v nadaljevanju ni pokazal nič posebnega in bo, kot vse kaže, začetek drugega dela prvoligaške sezone dočakal kot rezervist. Zmaji v drugem delu omembe vrednih priložnosti vse do zaključka niso imeli. Nevarnejši so bili gostje, vendar je Pintol z nekaj dobrimi obrambami poskrbel, da je ostalo pri minimalnem zaostanku domačih.

Travnata zelenica na Kodeljevem je bila vse prej kot idealna. FOTO: 24ur.com icon-expand

Tik pred koncem je bil še najbližje izenačenju Jorge Silva, ki je dobro streljal s prostega strela z leve strani, a je gostujoči vratar odlično prebral njegovo namero in žogo odbil v kot. Zeljković se je pred tem, v 70. minuti, odločil za novo trojno zamenjavo, vstopili so Redi Kasa, Marko Brest in Peter Agba. Predvsem slednji je poživil igro na sredini igrišča, vendar so navijači zelenih – zbralo se jih je okoli 50 – pogrešali več ideje v napadalni tretjini igrišča. Na koncu je ostalo pri izidu 0:1. Zeljković pogreša Ruia Pedra, a verjame, da ima dovolj širok kader "S prvim polčasom nisem zadovoljen. Prehitro smo izgubljali žoge in po svoji napaki dobili tudi gol. Ampak bilo je tudi kar nekaj dobrih stvari. Imamo še en teden, v katerem moramo nekatere stvari izboljšati," z razpletom generalke ni bil najbolj zadovoljen Zeljković.

Trener Olimpije Zoran Zeljković ni bil zadovoljen s prvim polčasom. FOTO: 24ur.com icon-expand

Do prihodnje sobote si bo verjetno najbolj belil glavo z vprašanjem, kako zakrpati vrzel v napadu. Olimpija že v prvem delu ni imela klasičnega napadalca, ki bi bil sposoben zadevati na redni osnovi. Za nameček pa s klubom skupnega jezika še vedno ne najde prvi strelec Rui Pedro, ki je v prvem delu dosegel 12 golov, a bo drugega, kot vse kaže, preživel na hladnem. Kljub temu je Zeljković poudaril, da ima na razpolago dovolj širok kader, da nadomesti odsotnost 25-letnega Portugalca. Kaj vse je povedal po tekmi z Wolfsbergejem, pa si boste lahko na naši spletni strani prebrali v nedeljo zjutraj.

Zeljković o tem, ali je v pripravljalnem obdobju (že) našel prvo enajsterico: "Olimpija ima širok kader in nihče nima zagotovljenega mesta. Kot trenerja me to veseli. Normalno, da nekateri vstopajo v prvenstvo z določeno prednostjo, ampak če ne bodo nadaljevali v želenem ritmu, lahko svoje mesto izgubijo."