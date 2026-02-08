Poraz Oblakovega Atletica proti Betisu

Atletico prvega polčasa ni odigral dobro, zato si je prislužil nekaj žvižgov in neodobravanja ob odhodu na glavni odmor. Takrat so gosti vodili z 1:0, ko je v 28. minuti z roba kazenskega prostora Jana Oblaka ukanil Antony. Pred tem je slovenski vratar dvakrat izvrstno posredoval po še dveh nevarnih akcijah gostov.

Domači so praktično le enkrat resneje zagrozili v prvem delu, za malenkost je zgrešil novinec Ademola Lookman, ki je nato tudi dosegel zadetek, a iz prepovedanega položaja.

V 74. minuti pa so se v drugem delu boljši domači veselili avtogola Diega Llorenteja, toda sodnik je šel gledat posnetek zaradi morebitnega prepovedanega položaja. Tega - izjemno malenkostnega - je na žalost domačih navijačev tudi dosodil in tako je ostalo pri vodstvu gostov, ki so imeli v 94. minuti zaključno žogo, a se je spet izkazal Oblak. Kljub temu so sicer obrambno naravnani Andaluzijci na koncu prišli do zmage.

Pred tem je Alaves doma izgubil proti Getafeju z 0:2, Sevilla je igrala 1:1 z Girono, potem ko je izenačila v 92. minuti z golom Kikeja Salasa, Athletic Bilbao pa je s 4:2 odpravil Levante. Gorka Guruzeta je zadel dvakrat proti ekipi, ki je od 17. minute igrala le z deseterico.