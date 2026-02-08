Poraz Oblakovega Atletica proti Betisu

Atletico prvega polčasa ni odigral dobro, zato si je prislužil nekaj žvižgov in neodobravanja ob odhodu na glavni odmor. Takrat so gosti vodili z 1:0, ko je v 28. minuti z roba kazenskega prostora Jana Oblaka ukanil Antony. Pred tem je slovenski vratar dvakrat izvrstno posredoval po še dveh nevarnih akcijah gostov.
Domači so praktično le enkrat resneje zagrozili v prvem delu, za malenkost je zgrešil novinec Ademola Lookman, ki je nato tudi dosegel zadetek, a iz prepovedanega položaja.
V 74. minuti pa so se v drugem delu boljši domači veselili avtogola Diega Llorenteja, toda sodnik je šel gledat posnetek zaradi morebitnega prepovedanega položaja. Tega - izjemno malenkostnega - je na žalost domačih navijačev tudi dosodil in tako je ostalo pri vodstvu gostov, ki so imeli v 94. minuti zaključno žogo, a se je spet izkazal Oblak. Kljub temu so sicer obrambno naravnani Andaluzijci na koncu prišli do zmage.
Pred tem je Alaves doma izgubil proti Getafeju z 0:2, Sevilla je igrala 1:1 z Girono, potem ko je izenačila v 92. minuti z golom Kikeja Salasa, Athletic Bilbao pa je s 4:2 odpravil Levante. Gorka Guruzeta je zadel dvakrat proti ekipi, ki je od 17. minute igrala le z deseterico.
V petek je Celta doma izgubila proti Osasuni z 1:2, v soboto je Barcelona gladko s 3:0 odpravila Mallorco in obdržala vodilni položaj na lestvici, Real Sociedad pa je s 3:1 ugnal Elche.
Izidi, španska liga, 23. krog:
Celta Vigo - Osasuna 1:2 (0:1)
Barcelona - Mallorca 3:0 (1:0)
Real Sociedad - Elche 3:1 (2:1)
Alaves - Getafe 0:2 (0:0)
Sevilla - Girona 1:1 (0:1)
Athletic Bilbao - Levante 4:2 (2:0)
Atletico Madrid - Betis 0:1 (0:1)
(Jan Oblak je branil celo tekmo za Atletico)
Valencia - Real Madrid -:- (0:0)
