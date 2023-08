Poraz Olimpije v znamenju slovesa enega najboljših posameznikov

Olimpija je na prvi tekmi play-offa za Ligo Evropa proti Qarabaqu klonila z 0:2. Bolj kot rezultat pa je četrtkov večer v Stožicah zaznamovalo slovo Svita Sešlarja, ki se je na čustven način poslovil od navijačev, potem pa na novinarski konferenci potrdil, da je odigral svojo zadnjo tekmo v dresu Olimpije.

icon-expand Sešlar se je Olimpiji kot mladinec pridružil v sezoni 2019/2020. Za člansko selekcijo je odigral 92 tekem in osvojil tri lovorike, eno prvenstveno in dve pokalni. FOTO: NK Olimpija Ljubljana

Svita Sešlarja se je z odhodom v tujino povezovalo že od konca lanske sezone, v kateri je bil z desetimi goli in štirimi podaji eden glavnih junakov dvojne krone. V zmajevem gnezdu so ga uspeli zadržati dovolj dolgo, da je klubu pomagal spisati novo zgodovinsko poglavje – Olimpija se je prvič uvrstila v skupinski del enega od evropskih klubskih tekmovanj.

Sešlar bo svojo pot skoraj zagotovo nadaljeval pri ambicioznem turškem drugoligašu Eyüpsporju iz Istanbula.

Da bo tekma s Qarabaqom njegova zadnja v zelenem dresu, je izvedel dan pred četrtkovim obračunom. "Bilo je težko. Predvsem na začetku, ko vidiš, kako vsi navijači skupaj pojejo. Med tekmo sem pozabil na vse skupaj, ampak takoj po koncu mi je bilo spet zelo težko. To je nogomet. To je naš posel, treba se je na to navaditi," je o slovesu od Olimpije povedal 21-letnik. "Predvsem sem vesel zanj. Svit in vsi ostali si to zaslužijo. To je njegov prvi korak na dolgi mednarodni karieri. Želim mu, da bo vse šlo, kot si zasluži. Takšno je življenje, nadaljevati bomo morali brez njega. Takšen je nogomet. Upamo, da bomo proti Svitu še kdaj igrali v evropskih tekmovanjih," pa mu je vse najboljše v nadaljevanju kariere zaželel trener Joao Henriques.

icon-expand Svit Sešlar na tekmi Olimpija – Qarabaq. FOTO: Damjan Žibert

Kljub porazu z 0:2, ki Olimpijo pred povratno tekmo v Bakuju postavlja v zelo neugoden položaj, so si zmaji s prikazanim prislužili bučne ovacije svojih navijačev po koncu tekme. Sešlar je na zelenici ostal tudi po tem, ko so jo njegovi soigralci že zapustili. Najprej se je zahvalil vzhodni tribuni, potem pa z megafonom nagovoril še člane navijaške skupine Green Dragons. Čustveno slovo je vsaj delno zasenčilo grenak razplet tekme, ki jo je Olimpija sicer začela bolje, a so evropskih preizkušenj vajeni gostje znali kaznovati padec v igri zmajev ob koncu prvega polčasa. Prvi gol je padel v 32. minuti, drugi pa v 44.

"Težka tekma proti kvalitetnemu nasprotniku. Začeli smo dobro, potem pa dobili gol iz prekinitve, kar si ne bi smeli privoščiti. Prekinitve lahko vedno odločijo tekmo. V drugi polčas smo šli, kot je treba. Po mojem mnenju bi si zaslužili vsaj enega, če ne dva gola. Na povratni tekmi bo treba iti na polno, da se uvrstimo v Ligo Evropa," je razplet srečanja komentiral Sešlar.

icon-expand FOTO: Damjan Žibert icon-chevron-left icon-chevron-right

Sešlar verjame v soigralce: Videli smo, da lahko igramo proti vsakomur Nogometaš, ki je za Olimpijo na 92 nastopih dosegel 13 golov in devet podaj, bo nadaljnje nastope zmajev na evropski sceni, kakopak, podrobno spremljal. "Najprej je treba zmagati na gostovanju, potem pa se v Evropi postaviti čvrsto. Pokazali smo, da lahko igramo z vsakim. Naj si upajo. Videli smo, da lahko igramo proti vsakomur," je odgovoril na vprašanje, kaj bi svetoval (zdaj že bivšim) soigralcem pred skupinskim delom. Tudi Henriques je trdno prepričan, da lahko zmaji v Azerbajdžanu še obrnejo rezultat in si priigrajo nastop v Ligi Evropa: "Tudi oni so naredili nekaj napak, ampak mi jih nismo izkoristili. Oni naše so. To na tem nivoju odloča. Nismo zadovoljni, seveda, a videli smo, da se lahko kosamo z ekipami na takem nivoju. Statistika je zelo izenačena. Priložnosti smo imeli približno enako. Za nas je to zelo dobra izkušnja. V Azerbajdžan gremo obrnit rezultat. Ob polčasu izgubljamo, a še nismo poraženi."

icon-expand Joao Henriques ni bil zadovoljen s sodniškim kriterijem, a je poudaril, da to ni bil glavni razlog za poraz njegovih varovancev. FOTO: Damjan Žibert

Henriques: Storili smo preveč napak, kar te na tem nivoju kaznuje 50-letni portugalski strokovnjak je na novinarski konferenci primerjal dosedanje tekmece Olimpije v letošnjih kvalifikacijah in prišel do naslednjega zaključka: "Galatasaray je razred zase. Qarabaq pa je od Ludogorca bolj kompakten in deluje bolj ekipno. Ko gredo v pressing, vsi točno vedo, kaj delajo. Na sredini nismo našli rešitve, kako bi jih izigrali. Ekipno so boljši od Ludogorca." Henriques je za konec potarnal nad sodniškim kriterijem, ki da je bil preveč enostranski – David Sualehe je bil tik pred koncem tudi izključen. "Nismo izgubili zaradi sodnika. Storili smo preveč napak, kar te na tem nivoju kaznuje," je kljub temu športno priznal Portugalec, ki bo moral v nadaljevanju sezone najti način, da nadomesti enega najbolj kreativnih in produktivnih nogometašev na sredini igrišča.