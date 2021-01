Poraz proti drugoligašu iz Lendave: Novogoričani zaživeli po vstopu Kačinarija

Modro-beli so na domači zelenici gostili lendavsko Nafto. Ambiciozni drugoligaš je slavil z 0:2, goriška mreža pa se je obakrat zatresla že v prvem polčasu. Darko Marjanović je najprej klonil po streluJake Bizjaka, deset minut pred odmorom pa je z bele točke zadel še Vedran Vinko. A rezultat ni pravi pokazatelj razmerja moči na igrišču. Gostitelji so bili najmanj enakovredni, a tokrat nikakor niso bili pri strelu. Dominacija goriških vrtnic je bila še posebej vidna v nadaljevanju prijateljske tekme, ko je vstopil tudi mladi napadalni vezistAaron Kačinari. Nekdanji mladi slovenski reprezentant je takoj opozoril nase in bil daleč najbolj živahen nogometaš modro-belih v napadalnih akcijah. Šesto in hkrati zadnjo pripravljalno tekmo pred začetkom drugega dela sezone bodo Novogoričani odigrali v sredo, ko se bodo ob Kamniški Bistrici pomerili z Domžalami.