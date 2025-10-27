Poraz proti Laziu kaplja čez rob, Tudor že bivši

V nedeljo je Juventus na stadionu Olimpico doživel nov boleč poraz. Z minimalnim rezultatom 1:0 je staro damo premagal Lazio, ki prav tako letos ne navdušuje. Edini gol na tekmi je v deveti minuti dosegel Toma Bašić. Kot se je izkazalo, je bil prav ta Hrvatov zadetek usoden za njegovega sorojaka na klopi Juventusa, Igorja Tudorja .

Iz kluba so danes sporočili, da so Hrvata razrešili funkcije glavnega trenerja. "Klub se zahvaljuje Igorju Tudorju in celotnemu osebju za njihovo profesionalnost in predanost v zadnjih nekaj mesecih ter jim želi vse najboljše v nadaljnji karieri," so ob odločitvi dodali na svoji spletni strani.

Od Bianconerov se poslavlja tudi Tudorjevo osebje, ki ga sestavljajo Ivan Javorčić, Tomislav Rogić in Riccardo Ragnacci. Staro damo bo na sredini tekmi italijanskega pokala proti Udineseju vodil Massimiliano Brambilla.