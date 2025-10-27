Poraz proti Laziu kaplja čez rob, Tudor že bivši

Svetli način
27. 10. 2025

L.M. , STA
Juventus bo primoran iskati novega trenerja. Po že osmi zaporedni tekmi brez zmage so se vodilni možje stare dame odločili, da odstavijo Igorja Tudorja. Vajeti bo začasno prevzel Italijan Massimiliano Brambilla.

V nedeljo je Juventus na stadionu Olimpico doživel nov boleč poraz. Z minimalnim rezultatom 1:0 je staro damo premagal Lazio, ki prav tako letos ne navdušuje. Edini gol na tekmi je v deveti minuti dosegel Toma Bašić. Kot se je izkazalo, je bil prav ta Hrvatov zadetek usoden za njegovega sorojaka na klopi Juventusa, Igorja Tudorja.

Iz kluba so danes sporočili, da so Hrvata razrešili funkcije glavnega trenerja. "Klub se zahvaljuje Igorju Tudorju in celotnemu osebju za njihovo profesionalnost in predanost v zadnjih nekaj mesecih ter jim želi vse najboljše v nadaljnji karieri," so ob odločitvi dodali na svoji spletni strani.

Od Bianconerov se poslavlja tudi Tudorjevo osebje, ki ga sestavljajo Ivan Javorčić, Tomislav Rogić in Riccardo Ragnacci. Staro damo bo na sredini tekmi italijanskega pokala proti Udineseju vodil Massimiliano Brambilla

KOMENTARJI (7)

GUNDABAD
27. 10. 2025 14.16
dvomim, da bo kaj boljše, malo denarja, še manj muzike.
Spijuniro Golubiro
27. 10. 2025 13.53
+1
Pol pa treba nehat pit, če je kaplja čez rob.
prince of persia
27. 10. 2025 13.41
"Ko če koga nego svog svoga" so pravili včasih
wsharky
27. 10. 2025 13.33
+1
dobrodošel v NK_M>B
športnik66
27. 10. 2025 13.32
+3
Prehude zahteve uprave Juventusa. Tudor je odličen trener. Rabi pa več časa, da zadeve uredi. Jaz ga ne bi menjal.
blackwizard
27. 10. 2025 13.31
+0
Končno so ga odpustili, pa tudi nekaj igralcev si ne zasluži dres juventusa, smrdi že v nesposobni upravi
borjac
27. 10. 2025 13.29
+4
Juve je postala brezvezna ekipa .....lahko pripeljejo še tri trenerje , pa ne bo nič bolje ..
