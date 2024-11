Poraz proti West Hamu 'odnesel' Ten Haga, remi Arsenala in Liverpoola

Nogometaši Manchester Uniteda nadaljujejo neprepričljive predstave v angleškem državnem prvenstvu. V devetem krogu so zabeležili četrti poraz, v Londonu jih je z 2:1 premagal West Ham in jih kaznoval za neučinkovitost v prvem polčasu in dve napaki v obrambi v drugem. United je po novem neuspehu šele na 14. mestu prvenstvene razpredelnice. Slabi rezultat so odnesli trenerja vragov Erika ten Haga.