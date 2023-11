'Poraz ni nobena tragedija, v ponedeljek na glavo'

Minimalen poraz na Danskem je – glede na stanje na igrišču – še nizek. Domačini so bili namreč celotno tekmo boljši in imeli obilo priložnosti, a je blestel Jan Oblak.

Na stadionu Parken je bilo hitro jasno, da to ne bo slovenski večer. Jan Oblak je moral že v prvih 15 minutah kar trikrat posredovati, v 26. pa je bil nemočen, ko se je sam pred njegovimi vrati znašel Joakim Maehle . Slovenija se je z mojstrovino Erika Janže po pol ure igre vrnila v srečanje, a se je kasneje izkazalo, da je bil to edini strel v okvir danskih vrat.

Da Matjaž Kek proti Danski še ni pripravljen tvegati vsega in da ima v mislih tudi ponedeljkov obračun s Kazahstanom, je bilo jasno že ob oznanitvi začetne enajsterice. Na klopi sta ostala nosilca Andraž Šporar in Petar Stojanović , ki v primeru rumenega kartona ne bi imela pravice nastopa na zadnji tekmi.

Gnezda Čerin: Še vedno imamo vse v svojih rokah

"Že od samega začetka smo videli, kako so bili Danci motivirani. Ne da mi nismo bili, ampak res so šli na vsako žogo 110-odstotno. Na njihovo trdo igro nismo dobro odreagirali. Sicer smo dosegli zadetek in se vrnili, ampak treba je priznati, da so bili boljši," je bil v oceni obračuna realen strelec slovenskega zadetka.

"Danci so bili v vseh pogledih igre boljši. Treba jim je čestitati. Mi nismo bili pravi na drugih žogah, vse so bile njihove. Nismo bili dobri v duelu. Poraz je treba pozabiti, ker ne spremeni dejstva, da imamo še vedno vse v svojih rokah. V ponedeljek imamo izjemno priložnost, da izpolnimo svoj cilj," je pristavil Adam Gnezda Čerin.