Porazi nogometašev Francije, Argentine in Nemčije, zmaga Brazilije

Brazilija, branilka naslova, je do zmage v ponovitvi finala iz OI 2016 prišla s tremi goli Richarlisona (7., 22. in 30. minuta), nogometaš nemškega Bayerja Paulinho pa je v četrti minuti sodnikovega dodatka postavil končni izid. Nadiem Amiri (57.) in Ragnar Ache (83.) sta bila uspešna za Nemčijo.

Pred petimi leti je v boju za zlato Brazilija ugnala Nemčijo s 5:4 po izvajanju enajstmetrovk, ko je odločilni gol dosegel zvezdnik Neymar, po rednem delu je bilo 1:1. Poleg Brazilije je tokrat do zmage v skupini D v Jokohami prišla tudi Slonokoščena obala, ki je Savdsko Arabijo ugnal z 2:1 (1:1). Dva strelca tega dvoboja sta bil v vrstah poražene ekipe. Abdulela Al Amri je v 39. minuti zadel v lastno mrežo, Salem Al Davsari je pet minut pozneje izenačil, Franck Kessie pa je v 66. minuti zagotovil zmago afriški ekipi.

Za Francijo je edini gol v Tokiu z enajstmetrovko dosegel Andre-Pierre Gignac, ko je v 69. minuti znižal zaostanek na 1:2, a je bilo na koncu 4:1 za Mehiko, zmagovalko OI leta 2012. Uspešni so bili Alexis Vega (47.), Sebastian Cordova (55.) ter rezervista Uriel Antuna (80.) in Eduardo Aguirre (90.). Na drugi tekmi v japonski prestolnici, kjer igra skupina A, je gostiteljica OI Južno Afriko ugnala z 1:0 (0:0). Mož odločitve je bil Takefusa Kubo (71.).

Saporo gosti skupino C, na tekmi med Egiptom in Španijo ni bilo golov, Avstralija pa je z zadetkoma Lachlana Walesa (14.) in Marca Tilia (80.) z 2:0 (1:0) presenetila Argentino.

V skupini B je Nova Zelandija z golom Chrisa Wooda (72.) v Kašimi premagala Južno Korejo z 1:0 (0:0). Romunija je bila prav tako z 1:0 (0:1) boljša od Hondurasa. Avtogol je v sodnikovem dodatku prvega polčasa zabil Elvin Oliva.

Izidi, moški, 1. krog:

– skupina A:

Mehika – Francija 4:1 (0:0)

Japonska – JAR 1:0 (0:0)

– skupina B:

Nova Zelandija – Južna Koreja 1:0 (0:0)

Honduras – Romunija 0:1 (0:1)

– skupina C:

Egipt – Španija 0:0

Argentina – Avstralija 0:2 (0:1)

– skupina D:

Slonokoščena obala – Savdska Arabija 2:1 (1:1)

Brazilija – Nemčija 4:2 (3:0)