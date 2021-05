'Poredni trije' se ne dajo: Real, Barcelona in Juventus s skupno izjavo proti Uefi ter Fifi

"Z namero, da najdemo rešitev za trenutno nevzdržno stanje v nogometni industriji, je 12 nogometnih klubov predlagalo reformo, da bi bil naš šport privlačnejši in bi mu omogočili dolgoročno preživetje. Klubi so v ta namen 18. aprila sporočili, da so pripravljeni ustanoviti Superligo," so zapisali.

Fifi in Uefi očitajo, da z njimi nista komunicirali, ampak nanje izvajata "nesprejemljiv pritisk". "Spoštujemo sedanje nogometne strukture in okvire delovanja. Klubi, ustanovitelji Superlige, so se izrecno strinjali, da bo tekmovanje potekalo le, če bi Uefa in Fifa priznali tako rešitev, ali če bo v skladu z veljavnimi pogoji in predpisi ter bi šlo za tekmovanje, ki je primerno za kontinuiteto sodelujočih klubov ter njihova nacionalna tekmovanja," so dodali in Fifi ter Uefi očitali, da sprejema prehitre in neustrezne rešitve problema, ki je v fazi odločanja tudi na sodiščih.