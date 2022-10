Poročilo razkrilo sistematične zlorabe nogometašic v ZDA

Pooblaščena neodvisna preiskovalna komisija je sporočila, da imajo dejanja sistematičen značaj, ki je globoko zakoreninjen v ameriškem ženskem nogometu in tudi v mladinskih ligah.

"Zloraba v NWSL je zakoreninjena globoko v ameriškem ženskem nogometu in normalizira verbalno žaljivo treniranje ter briše meje med trenerji in igralci," med drugim piše v poročilu.

"Ekipe, liga in ameriška nogometna zveza ne samo, da se vsakič znova niso ustrezno odzvale, ko so bile soočene s pritožbami igralk in z dokazi o zlorabi, ampak tudi niso sprejele osnovnih ukrepov, da bi to preprečile in obravnavale," poročilo navaja francoska tiskovna agencija AFP.