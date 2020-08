Portland premagal Orlando v finalu turnirja MLS

S turnirjem v Orlandu so po premoru zaradi pandemije novega koronavirusa nadaljevali z nogometom v ZDA. V finalu sta za Portland zadela obrambna igralca Larrys Mabiala iz Konga in Hrvat Dario Župarić. Timbers, katerih član je tudi slovenski vratar Aljaž Ivačič, ki ni dobil priložnosti za igro, so s tem osvojili drugi pokal MLS v zadnjih petih letih, leta 2015 jim je pripadla pokalna lovorika. Portland je povedel v 27. minuti, ko je po prostem strelu kapetanaDiega Valerija iz Argentine z glavo žogo v mrežo poslal Mabiala. Urugvajski igralec sredine igrišča Mauricio Pereyra je izenačil šest minut pred koncem prvega polčasa. Akcija za zmago se je odvila v 66. minuti, ponovno po prekinitvi. Valeri je s kota podal do Eryka Williamsona, ki je streljal na gol, ameriški reprezentant Jeremy Ebobisse jo žogo odbil do Župarića, ta pa jo je iz bližine poslal v mrežo.

Po turnirju v zavarovanem okolju v Orlandu se bo zdaj nadaljevala sezona z običajnim razporedom, ekipe bodo igrale na svojih stadionih, vendar ob upoštevanju zdravstvenih ukrepov in brez gledalcev.