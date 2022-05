Porto krog pred koncem do 30. naslova

Nogometaši Porta so še tridesetič postali prvaki Portugalske. V odločilnem obračunu so v Lizboni premagali Benfico z 1:0. Za novo zvezdico bi Portu, ki je vso tekmo odlično ohranjal izid 0:0, tokrat zadostovala že točka. Šele v četrti minuti podaljška je priložnost izkoristil Nigerijec Zaidu Sanusi in s tem polepšal slavje. Porto ima zdaj dva kroga pred koncem 88 točk, devet več od drugouvrščenega Sportinga, Benfica na tretjem mestu je zbrala 71 točk.

Benfica – Porto 0:1 (0:0)

Sanusi 90.

