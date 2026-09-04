Porto lovi popoln uvod v sezono, Benfica odhaja v Ronaldov rojstni kraj

Ekipa Porta je fantastično odprla novo sezono. Po štirih krogih ima popoln izkupiček in z vsemi štirimi zmagami zaseda vrh portugalskega prvenstva. V petem krogu bo na stadionu Estadio do Dragao gostila Moreirense, ki trenutno zaseda 11. mesto na lestvici. Porto, ki je v svoji zgodovini dvakrat osvojil naslov evropskega prvaka v Ligi prvakov, je v dvoboju izrazit favorit. Ali bo status favorita tudi upravičil, boste lahko v živo spremljali ob 21:10 na VOYO.

Jutri bo na delu tudi največji Portov rival Benfica. Ta se bo v Funchalu, mestu, kjer se je rodil najboljši portugalski nogometaš vseh časov, Cristiano Ronaldo, pomerila z domačim Maritimom. Prenos obračuna z Madeire si boste lahko v živo ogledali jutri ob 18:55 na VOYO.