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Nogomet

Porto lovi popoln uvod v sezono, Benfica odhaja v Ronaldov rojstni kraj

Porto, 04. 09. 2026 10.49 pred 2 urama 1 min branja 0

Avtor:
Š.Z.
Porto

Nogometaši Porta so fantastično odprli novo sezono. Na domačem Dragau bodo danes lovili že peto zmago na prav toliko tekmah. Nasproti jim bo stala ekipa Moreirenseja. Ali bo 31-kratnim portugalskim prvakom uspelo ohraniti popoln izkupiček in ostati na vrhu lestvice, si lahko ogledate danes ob 21:10 na VOYO.

Portugalska liga: Porto - Moreirense
Portugalska liga: Porto - Moreirense
FOTO: VOYO

Ekipa Porta je fantastično odprla novo sezono. Po štirih krogih ima popoln izkupiček in z vsemi štirimi zmagami zaseda vrh portugalskega prvenstva. V petem krogu bo na stadionu Estadio do Dragao gostila Moreirense, ki trenutno zaseda 11. mesto na lestvici. Porto, ki je v svoji zgodovini dvakrat osvojil naslov evropskega prvaka v Ligi prvakov, je v dvoboju izrazit favorit. Ali bo status favorita tudi upravičil, boste lahko v živo spremljali ob 21:10 na VOYO.

Jutri bo na delu tudi največji Portov rival Benfica. Ta se bo v Funchalu, mestu, kjer se je rodil najboljši portugalski nogometaš vseh časov, Cristiano Ronaldo, pomerila z domačim Maritimom. Prenos obračuna z Madeire si boste lahko v živo ogledali jutri ob 18:55 na VOYO.

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Porto Benfica Portugalska liga cristiano ronaldo

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