Porto po spodrsljaju Benfice pred naslovom, Midtjylland že prvak

Nogometno prvenstvo Portugalske je tako rekoč odločeno. Drugouvrščena Benfica iz Lizbone je v četrtek zvečer na gostovanju pri Famalicau iztržila le točko (1:1) in tri kroge pred koncem za Portom zdaj zaostaja že osem točk. Nogometaši iz Porta so svojo nalogo namreč opravili brezhibno in se z gostovanja pri Tondeli vrnili s tremi točkami (1:3) in položili temeljni kamen za 29. naslov na Portugalskem.

Tudi Benfica je začela po načrtih in tik pred polčasom z zadetkom Pizzijapovedla, le šest minut pred koncem pa je nogometašem iz prestolnice slavje pokvaril Guga. Izid pa ni ustrezal niti domačim, še lani drugoligašem, ki so zdrsnili na sedmo mesto na prvenstveni lestvici in naredili korak nazaj v boju za evropska tekmovanja.