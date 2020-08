Porto prek Benfice do 17. ligaškega pokala

Nogometaši Porta so letošnji zmagovalci portugalskega pokalnega tekmovanja. V finalni tekmi v Coimbri so premagali največjega domačega tekmeca Benfico iz Lizbone z 2:1 (0:0). Za Porto, ki je 17. slavil v domačem pokalnem tekmovanju in prvič po letu 2011, je oba gola dosegel branilec iz Konga Chancel Mbemba v 47. in 55. minuti.

Za Benfico je častni zadetek na tekmi dosegel Carlos Vinicius v 84. minuti iz 11-metrovke. Zasedba iz Porta je od 37. minute igrala z igralcem manj, saj je Luiz Diaz prejel dva rumena kartona, pet minut kasneje je bil izključen tudi njen trener Sergio Conceincao. Benfica je doslej 26-krat slavila v domačem pokalnem tekmovanju, Porto in Sporting iz Lizbone pa po 17-krat.