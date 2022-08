Portugalci metali stole v hrvaške igralce, navijač Hajduka napadel snemalca

Po sredini tekmi tretjega kroga kvalifikacij za Konferenčno ligo med Hajdukom in domačo Vitorio je imela portugalska policija znova polne roke dela. Proti navijačem Hajduka naj bi uporabili palice in gumijaste naboje, enega hrvaškega navijača pa so aretirali zaradi napada na televizijskega snemalca. Domači navijači so medtem med tekmo provocirali hrvaške navijače, napadli so tudi igralce. V incidentu je bil poškodovan kondicijski trener Hajduka.

Splitski Hajduk se je na sredini tekmi kljub porazu proti Vitorii uvrstil v končnico Konferenčne lige, kjer se bo pomeril s španskim Villarrealom. A Hajdukovo gostovanje na Portugalskem so močno zasenčili izgredi navijaških skupin. Med tekmo so domači navijači provocirali navijače Hajduka, prepir pa se je skoraj vnel tudi med igralci. Navijači Vitorie so v igralce Hajduka metali stole, kondicijski trener Hajduka Ian Coll pa je stadion zapustil z okrvavljeno glavo, potem ko je vanj priletela steklenica.

Kot poročajo portugalski mediji, se strasti niso umirile niti po koncu tekme. Maisguimaraes.pt piše, da je prišlo do novega spopada med navijači Torcide in Belimi angeli, privrženci Vitorie. Odzvala se je portugalska policija, ki je uspela preprečiti spopad večjih razsežnosti, pri razganjanju množice pa naj bi celo streljali v zrak.

Po tekmi je navijač Hajduka ob odhodu s stadiona v televizijskega snemalca televizije CNN vrgel steklenico. Policija je navijača aretirala, še danes bo priveden pred preiskovalnega sodnika. Medtem ko so bili navijači Hajduka na stadionu, pa so portugalski navijači na parkirišču ob železniški postaji v kraju Trofa poškodovali več vozil s hrvaškimi registrskimi oznakami, poroča časnik O Jogo. Krivci za povzročeno škodo so navijači Porta, ki so iz vozil odtujili navijaške rekvizite, majice in šale.

Skupina navijačev splitskega Hajduka je v torek zvečer na predvečer tekme v mestu Guimaraes povzročila pravo paniko. Začela je izstreljevati pirotehnične izdelke, eksplozije pa so povzročile paniko med ljudmi, ki so bili takrat na terasah v zgodovinskem središču mesta. Med navijače so se pomešali tudi člani Benficine navijaške skupine No Name Boys.