Portugalci in Norvežani našli rešitev: prvi v Torino, drugi v Malago

Tekmo z Azerbajdžanom 24. marca so Portugalci iz Lizbone prestavili v Torino, glavni razlog pa so "koronske" omejitve in morebitne karantenske zahteve za igralce, ki bi prišli na Portugalsko. Ta se v zadnjih dneh spopada s povečanim številom okužb.

Portugalska nogometna zveza (FPF) se je v zapisu na spletni strani, kjer je pojasnila razloge za takšno odločitev, tudi zahvalila vsem vpletenim za razumevanje, še posebej pa Italijanski nogometni zvezi, oblastem in Juventusu za pomoč v teh negotovih časih.

Po tej "domači" tekmi bodo v prvem kvalifikacijskem terminu aktualni evropski prvaki igrali še dve v gosteh, 27. marca v Srbiji in 30. marca v Luksemburgu. Za podoben korak so se sicer že prej odločili tudi Norvežani, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Tekmo s Turčijo 27. marca so prestavili v špansko Malago.