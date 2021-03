Portugalci ogorčeni po veliki sodniški napaki na Marakani: 'Tega samo norec ne vidi'

Lahko si samo predstavljate, kaj se je dogajalo po zaključnem sodnikovem žvižgu; portugalski reprezentanti se nikakor niso mogli sprijazniti s sodniško odločitvijo, da ostane pri neodločenih 2:2, razgrete strasti pa je na novinarski konferenci miril selektor Fernando Santos . "Sodnik je le nekaj trenutkov po koncu tekme priznal svojo napako in se zanjo tudi opravičil. A zdaj je prepozno, je, kar je," je skušal ostati miren Santos, ki je na nedeljski tekmi na zelenici Rajka Mitića lahko videl različna obraza svoje reprezentance. "To je nedopustno. Da ne vidiš tako očitnega zadetka ... Tega samo norec ne vidi," je le nekaj zapisov v portugalskih medijih po remiju njihove izbrane vrste.

Po počasnem posnetku in z več zornih kotov se je dalo jasno videti, da je po strelu kapetana portugalske nogometne izbrane vrste Cristiana Ronalda žoga s celotnim obsegom prešla golovo črto, a je piščalka glavnega sodnika srečanja med domačo Srbijo in aktualnim evropskim prvakom (2:2) Dannyja Makkelieja ostala nema.

V prvem polčasu so Portugalci povsem nadzorovali potek srečanja. Z zgodnjima zadetkoma člana Liverpoola Dioga Jote so gostje povedli z 2:0 in imeli vse niti igre v svojih nogah, nato pa je prišel precej slabši drugi polčas, ki ga je Srbija na drugi strani odigrala taktično precej bolje ter tako zasluženo prišla do velike točke. To, kar je na veliko žalost nevtralnih ljubiteljev nogometa zaznamovalo obračun v srbski prestolnici, se je zgodilo globoko v sodnikovem dodatku, ko se je na dolgo diagonalno podajo soigralca perfektno odzval Cristiano Ronaldo in s prefinjenim udarcem pod vratarjem Dmitrovićem že videl žogo v mreži ter posledično tesno zmago svoje reprezentance. Toda na začudenje mnogih je ostal brez nje in živcev, saj je še pred zaključnim žvižgom sodnika Makkeliejaz vidnim protestom zapustil igrišče.

Oškodovani Portugalci so se zavili v molk in niso želeli javno obračunati z Makkeliejem. Na Twitterju se je oglasil le 'glavni osmoljenec' Ronaldo, ki je zapisal: "Biti kapetan portugalske reprezentance je eden od največjih privilegijev v mojem življenju. Vedno sem in bom dajal vse od sebe za ta sveti nacionalni grb, toda obstajajo še težje stvari v naših življenjih, ki jih je treba reševati. Še posebej ko začutiš, da ti je bila storjena krivica. Dvignite glave in se soočite z novim izzivom. Takoj! Gremo naprej, Portugalska!"