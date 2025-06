Portugalci po uspešnejšem izvajanju enajstmetrovk ugnali Špance

Portugalci so v obračunu s sosedi s Pirenejskega polotoka prišli do drugega naslova v tem tekmovanju, potem ko so se vrnili po dveh zaostankih. Španija ostaja pri eni lovoriki, to je osvojila v prejšnji izvedbi. Za Portugalce je bila to sicer šele sedma zmaga na medsebojnih tekmah s Španci, ti imajo 17 zmag, 17 tekem pa se je končalo brez zmagovalca.

Španski reprezentant Pedri je zapravil prvo veliko priložnost na tekmi v 15. minuti, ko je za malce zgrešil cilj, v 21. minuti pa so Španci povedli, ko je iz bližine po neposrečenem izbijanju zadel Martin Zubimendi. Portugalci pa so hitro odgovorili, čez pet minut so izenačili, ko je malce z leve strani kazenskega prostora z diagonalnim strelom zadel Nuno Mendes.