Portugalci po velikem preobratu vnovič evropski prvaki v futsalu

Rusija je z goloma Antona Sokolova in Andreja Afanasjeva vodila z 2:0, Portugalci so prek Tomasa Paca še pred odmorom znižali, Bruno Cuelho pa je v drugem delu poskrbel za popoln preobrat, ki ga je v zadnji minuti, potem ko so Rusi vratarja zamenjali s petim igralcem, potrdil Pany Varela.

Kaže, da so prvaki pravi specialisti za zasuke, saj so se že v skupini po zaostanku z 0:2 premagali Srbijo, enak podvig pa jim je uspel tudi v polfinalu proti Španiji.

Rusi v drugem delu niso izkoristili kar nekaj priložnosti. Nekajkrat je branilce naslova, ki sta jih s tribun spodbujala Ricardinho, eden najboljših igralcev dvoranskega nogometa vseh časov, in legendarni Luis Figo, rešil vratar Andre Sousa, ta je bil pred tem delni krivec za oba ruska gola. Svojega dneva ni imel niti ruski vratar Dimitrij Putilov, ki bi lahko vsaj pri dveh golih bolje posredoval.

Novo kolajno na velikih tekmovanjih so osvojili Španci, ki so v boju za tretje mesto s 4:1 premagali Ukrajino. Španci, ki so Ukrajince na medsebojnih tekmah vselej premagali, so na vseh 12 evropskih prvenstvih osvojili kolajno. Z malim finalom je svojo 15-letno reprezentančno kariero končal Carlos Orthiz.