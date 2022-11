Portugalci trenirajo, a brez Cristiana

Portugalska nogometna reprezentanca si je z dvema zmagama že zagotovila napredovanje v izločilne boje svetovnega prvenstva v Katarju, a pred dvobojem z Južno Korejo se je med njihove zveste privržence naselil strah. Na treningu selektor Fernando Santos ni imel na voljo Cristiana Ronalda . Neuradno naj bi bilo vse v najlepšem redu, ampak so 37-letniku omogočili poseben trening, namenjen regeneraciji. Ronaldo, ki je pred svetovnim prvenstvom razburkal javnost z intervjujem pri Pierceu Morganu in si prislužil tudi prekinitev pogodbe z Manchester Unitedom, je na letošnjem mundialu dosegel prvi gol za Portugalce. V 65. minuti dvoboja z Gano je bil natančen z 11-metrovke.

Silva odgovarjal na morebitni prestop Cristiana

Portugalsko pripravo na zadnji dvoboj skupinskega dela svetovnega prvenstva so nekoliko 'zmotili' medijski napisi, povezani z morebitnim prestopom prvega zvezdnika portugalske izbrane vrste. Razumljivo, tudi na novinarski konferenci je poročevalce bolj, kot kako se pripravlja izbrana vrsta na obračun z Južno Korejo, zanimalo, če je kaj novega s prestopom Cristiana Ronalda. Vprašanje so naslovili na edinega prisotnega Andreja Silvo: "A je prestopni rok že jutri? Ali se prestopno okno odpira jutri? Se? Aha, razumem. Dobro, tovrstne govorice se dotikajo zgolj igralca, ki je vanje vpleten. V tem primeru gre za Ronalda, to mora skrbeti zgolj njega in ne vpliva na našo reprezentanco. Kar zadeva Cristiana, je zelo izkušen in dobro ve, kako rokovati s takšnimi situacijami. Ampak poudarjam, govorice na vplivajo na našo zasedbo."