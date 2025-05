Portugalci Uefi ukradli pokal za zmagovalke Lige prvakinj

Kraja se je zgodila v nedeljo med tekmo portugalskega prvenstva med Sportingom in Vitorio Guimaraes, policija pa je primer razkrila šele naslednji dan. "Več posameznikov s kapucami oziroma maskami je vlomila v kletne prostore stadiona," je sporočila tamkajšnja policija.

Poleg pokala za zmagovalke so tatovi odnesli več predmetov z oznakami Evropske nogometne zveze. Tako pokal kot nekaj predmetov je policija zasegla in vrnila Uefi, je dejal predstavnik policije, ki je prijela 13 osumljencev. Podrobnosti o policijski akciji niso znane, so po organi pregona na Portugalskem poudarili, da v prihodnjih dneh pričakujejo dodatna pridržanja.