Oktobra uničili Atletico, lahko zdaj še Barcelono?

Nogometaši Benfice, ki v portugalskem prvenstvu za vodilnim Sportingom zaostajajo le tri točke, se v Ligi prvakov z 10 točkami nahajajo na solidnem 15. mestu. Doslej so vknjižili tri zmage, dva poraza in remi, največ pozornosti pa so bili deležni po visoki zmagi z rezultatom 4:0 proti Atletico Madridu. Na omenjeni tekmi so dokazali, da lahko šokirajo največje evropske klube, podobno predstavo pa bodo želeli prikazati tudi proti Barceloni. "Pripravljeni smo, da damo vse od sebe in ob pomoči naših navijačev pridemo do zmage," je pred tekmo povedal vezist Leandro Barreiro .

Portugalci so letošnje koledarsko leto otvorili z minimalnim porazom proti Bragi, omenjeni ekipi pa so se štiri dni kasneje maščevali v polfinalu ligaškega pokala in kasneje v finalu po enajstmetrovkah ugnali še Sporting. V minulem tednu so zabeležili še dve zmagi, nizozemski nogometaš pa verjame, da lahko nadaljujejo v podobnem tempu: "Vedno je dobro vedeti, da je naše delo opaženo in da za to dobimo pohvale, a najpomembnejše je, da v najlepših in najtežjih trenutkih nadaljujemo, se zavedamo naše kakovosti in nikoli ne obupamo."