Portugalci z goloma Ronalda in Conceicaa izločili Nemce

Portugalski nogometaši so na dobri poti, da drugič osvojijo ligo narodov. V polfinalu so z dobro predstavo v drugem polčasu premagali Nemce, ti bodo na svoj prvi finale v tem tekmovanju morali še nekaj časa počakati. Na začetku prvega dela jim je sicer dobro kazalo, saj so povedli, a nato se je tekmec razigral in zasluženo prišel do zmage.

Nemci so bili v prvem delu več pri žogi, Portugalci so se v glavnem osredotočali na protinapade. V nadaljevanju pa se je to vsaj za nekaj časa spremenilo, razlog je bil zgoden gol gostiteljev. V 48. minuti je Joshua Kimmich podal žogo v kazenski prostor, Florian Wirtz pa je natančno streljal z glavo. Portugalci so sicer protestirali, ker naj bi bil Woltemade pred tem v nedovoljenem položaju, toda slovenski sodniki na čelu s Slavkom Vinčićem so gol priznali.

Leta 2019 prvi zmagovalci lige so nato prevzeli sredino terena, izpeljali nekaj nevarnih napadov, Bruno Fernandes je streljal mimo, Ronaldo z glavo čez gol, natančnejši je bil v 63. Francisco Conceicao, ki je z natančno odmerjenim plasiranim strelom od daleč izid izenačil.

S tem se izbranci Roberta Martineza niso zadovoljili. Krenili so po svoj drugi gol in ga hitro tudi dočakali. V 68. minuti je Nuno Mendes podal žogo v sredino, Ronaldu pa ni bilo težko doseči 137. gola za reprezentanco in drugega po dopolnitvi 40 let.

Do konca se je pričakovalo obleganje vrat gostov, a ga ni bilo. Karim Adeyemi je z navidez nenevarne akcije sicer zadel vratnico, a Portugalci so bili precej nevarnejši. Conceicao bi se lahko še dvakrat vpisal med strelce, priložnost je zamudil tudi Diogo Jota.

Liga narodov, polfinale, izid tekme:

Nemčija - Portugalska 1:2 (0:0)

Wirtz 48.; Conceicao 63., Ronaldo 68.