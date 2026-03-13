Portugalec Campelos nasledil Majevskega

Svojo trenersko pot je Vitor Campelos začel kot pomočnik trenerja pri savdskem Al Ettifaqu, kasneje pa je v Savdski Arabiji kot pomočnik deloval še pri Sharjahu in Al Ittihadu.
V sezoni 2013/14 je stopil na samostojno pot in prevzel drugo ekipo madžarskega Fehervarja. Sledila je vrnitev na Portugalsko, kjer je najprej vodil drugoligaša Trofense, nato drugo ekipo Vitorie Guimaraes in kasneje še Moreirense. Po kratki vmesni epizodi v Savdski Arabiji se je znova vrnil domov in prevzel Chaves.
To je bilo njegovo najuspešnejše poglavje, saj je klub s skrajnega severa države iz druge lige popeljal v prvoligaško konkurenco, nato pa ga že v prvi sezoni med elito vse do konca držal v igri za evropske vozovnice in zasedel končno sedmo mesto.
Njegova naslednja postaja je bil Gil Vicente, zadnji klub, ki ga je vodil pred prihodom v Celje, pa je bil Avs FS med julijem in novembrom leta 2024.
Campelos bo prvi trening vodil danes popoldne, je klub zapisal na svoji spletni strani, prvi izziv na klopi grofov pa ga čaka v nedeljo, ko Celje gostuje pri drugouvrščenem Kopru. Na lestvici ima Celje 50 točk, Koper s tekmo več 45, Maribor pa je tretji s 43 točkami.
