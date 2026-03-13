Naslovnica
Nogomet

Portugalec Campelos nasledil Majevskega

Celje, 13. 03. 2026 12.58 pred 39 minutami 1 min branja 1

Avtor:
A.V. STA
Vitro Campelos

Nogometni klub Celje je sporočil, da je vodenje članske ekipe prevzel Portugalec Vitor Campelos. Petdesetletni strateg, ki je trenerske izkušnje nabiral pri številnih portugalskih klubih, je s Celjani sklenil pogodbo do konca sezone 2027/28.

Svojo trenersko pot je Vitor Campelos začel kot pomočnik trenerja pri savdskem Al Ettifaqu, kasneje pa je v Savdski Arabiji kot pomočnik deloval še pri Sharjahu in Al Ittihadu.

V sezoni 2013/14 je stopil na samostojno pot in prevzel drugo ekipo madžarskega Fehervarja. Sledila je vrnitev na Portugalsko, kjer je najprej vodil drugoligaša Trofense, nato drugo ekipo Vitorie Guimaraes in kasneje še Moreirense. Po kratki vmesni epizodi v Savdski Arabiji se je znova vrnil domov in prevzel Chaves.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

To je bilo njegovo najuspešnejše poglavje, saj je klub s skrajnega severa države iz druge lige popeljal v prvoligaško konkurenco, nato pa ga že v prvi sezoni med elito vse do konca držal v igri za evropske vozovnice in zasedel končno sedmo mesto.

Njegova naslednja postaja je bil Gil Vicente, zadnji klub, ki ga je vodil pred prihodom v Celje, pa je bil Avs FS med julijem in novembrom leta 2024.

Ivan Majevski, ki je po odhodu nekdanjega trenerja Alberta Riere nastopil funkcijo glavnega trenerja celjskih nogometašev, je očitno stopil v prevelike čevlje. Beloruskega strokovnjaka je tako nasledil malo znani Portugalec Vitor Campelos.
FOTO: Luka Kotnik

Campelos bo prvi trening vodil danes popoldne, je klub zapisal na svoji spletni strani, prvi izziv na klopi grofov pa ga čaka v nedeljo, ko Celje gostuje pri drugouvrščenem Kopru. Na lestvici ima Celje 50 točk, Koper s tekmo več 45, Maribor pa je tretji s 43 točkami.

nogomet nk celje vitor campelos ivan majevski novi trener

Kaj se dogaja v Celju? Riera je odšel, njegovega naslednika so zdaj odslovili

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
RUBEŽ
13. 03. 2026 13.37
Kako dolgo bo na klopi Celja? Kriza je kar močna.
Odgovori
0 0
