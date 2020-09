Portugalci brez Ronalda nadigrali Hrvate, Francija slavila z golom Mbappeja

Strelci za Portugalsko so bili Joao Cancelo, Diogo Jota, Joao Felix in Andre Silva, častni gol za oslabljene Hrvate, pri katerih ni bilo Luke Modrića in Ivana Rakitića, je ob koncu tekme dosegel Bruno Petković.

V skupini 2 so se Angleži tako kot že marsikatera reprezentanca mučili na Islandiji, a na koncu se jim je uspelo maščevati za boleč poraz na zadnjem evropskem prvenstvu. Zmago so si zagotovili v prvi minuti sodnikovega podaljška, in sicer iz enajstmetrovke, ki jo je uspešno izvedel Raheem Sterling. Tudi domači so imeli za tem najstrožjo kazen, a strela iz 11 metrov ni izkoristil Birkir Bjarnason.

Na obeh straneh so imeli tudi nogometaša, ki je prejel rdeč karton, pri Angležih je v 74. minuti moral predčasno v slačilnico Kyle Walker, pri Islandcih pa v 89. minuti Sverrir Ingi Ingason.