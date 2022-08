Portugalska moč v napadu Olimpije

"Vesel sem, da sem podpisal pogodbo z Olimpijo in upam, da bom pripomogel k uspehom kluba," je ob prihodu v slovensko prestolnico za uradno spletno stran zmajev povedal Rui Pedro. Igralec, ki igra lahko na več napadalnih pozicijah, je doslej večinoma igral v prvi in drugi portugalski ligi, s Portom pa je igral tudi na eni tekmi lige prvakov. "Navijačem Olimpije lahko obljubim, da bom dal prav vse od sebe na igrišču, da klub doseže zastavljene cilje," je dodal 24-letni napadalec, ki povečuje portugalsko kolonijo v taboru zeleno-belih. Aldair, Samuel Pedro in David Sualehe so dobili še enega člana, ki prihaja s Pirenejskega polotoka.

Portugalski napadalec v ponedeljek proti Gorici še ne bo imel pravice nastopa, na igrišču v zeleno-belem dresu bo lahko prvič zaigral čez teden dni v Kopru.