Portugalska nogometna zveza je začasno suspendirala Ronalda

Cristiano Ronaldo se je v začetku tedna opravičil navijačem, hkrati pa kritiziral portugalskega selektorja Jorgeja Jesusa "zaradi neizpolnjenih obljub".

"Proti Cristianu Ronaldu je bil uveden disciplinski postopek," so sporočili z zveze, primer označili za "nujen".

Končna kazen še ni bila izrečena, podrobnosti disciplinskega postopka pa bodo do zaključka preiskave ostale zaupne. Potrdili so tudi, da Ronaldo ostaja suspendiran do sprejetja dokončne odločitve o kazni.

Ronaldo je zapustil portugalsko reprezentanco, potem ko se je na tekmi proti Norveški 27. septembra najprej ogreval kot rezervni igralec, a ni vstopil v igro, nato pa izvedel, da na tekmi proti Danski 1. oktobra ne bo v začetni enajsterici.