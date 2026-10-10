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Nogomet

Portugalska nogometna zveza je začasno suspendirala Ronalda

Lizbona, 10. 10. 2026 15.39 pred 25 minutami 1 min branja 5

Avtor:
STA Š.Z.
Jorge Jesus

Cristiano Ronaldo je bil začasno suspendiran, saj je Portugalska nogometna zveza (FPF) sporočila, da je proti 41-letniku sprožila disciplinski postopek zaradi njegovega predčasnega odhoda iz reprezentančnega tabora, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo
FOTO: Profimedia

Cristiano Ronaldo se je v začetku tedna opravičil navijačem, hkrati pa kritiziral portugalskega selektorja Jorgeja Jesusa "zaradi neizpolnjenih obljub".

"Proti Cristianu Ronaldu je bil uveden disciplinski postopek," so sporočili z zveze, primer označili za "nujen".

Končna kazen še ni bila izrečena, podrobnosti disciplinskega postopka pa bodo do zaključka preiskave ostale zaupne. Potrdili so tudi, da Ronaldo ostaja suspendiran do sprejetja dokončne odločitve o kazni.

Ronaldo je zapustil portugalsko reprezentanco, potem ko se je na tekmi proti Norveški 27. septembra najprej ogreval kot rezervni igralec, a ni vstopil v igro, nato pa izvedel, da na tekmi proti Danski 1. oktobra ne bo v začetni enajsterici.

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Ronaldo je dejal, da bo sprejel kakršno koli kazen, in vztrajal, da še vedno želi igrati za Portugalsko.

Nekdanji napadalec Real Madrida in Manchester Uniteda je najboljši strelec v zgodovini portugalske reprezentance in rekorder po številu nastopov zanjo.

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KOMENTARJI5

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REAList7
10. 10. 2026 16.14
Pričakovan članek. Nova porcija hrane za njegove hejterje. Čudno, da niso napisali članka o zadetku, ki ga je dosegel. Messiju ga namreč vedno namenijo, ko doseže gol. Toliko o nepristanskem in profesionalnem poročanju.
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0 0
Bassettt
10. 10. 2026 16.04
Morda zaradi vrednosti, ki si jo daje z nogometom, dela take in užaljen. Nešportno! niti ni vredno opravičevanja navijačem. Navijači te hočejo videti poleg - na klopci ali na zelenici.
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0 0
NoriSušan
10. 10. 2026 16.06
iskreno najbolše povedano
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-1
0 1
NoriSušan
10. 10. 2026 15.54
Zakaj začasno. Naj naredijo primer iz te jokice nahajpane ki samo čaka teh podarjenih 1000 golov. Vedno je kontradiktoren in samo gleda kako nafilat svoj ego in kako bo nad Messijem in nad drugimi. Naj se ne popušča. Saj samo čaka da ga bo nekdo dvigal v nebo. Naj gre jokat Morganu in naj da mir. Zakaj pa je Messi lahko šel mirno? Res velik problem.
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+5
6 1
REAList7
10. 10. 2026 16.16
Ronaldo in Real sta ti zlezla v te malonagubane možgančke. Daj se umiri malo, da ne boš slučajno zbolel od nastrojenosti proti njima. Nasvet prenesi tudi do ostalih tvojih sohejterjev.
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