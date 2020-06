Ni mogel brez Instagrama: klub končal sodelovanje z obetavnim Italijanom

Razlog je, med drugim, pretirana uporaba družbenih omrežij, kjer Mirko Antonuccipogosto objavlja zaljubljene (in občasno tudi provokativne) fotografije z dekletom. V Setubal sta prispela januarja, a le nekaj mesecev kasneje je klub iz domačega mesta Joseja Mourinhaprekinil sodelovanje z nogometašem, ki je sicer v lasti italijanskega prvoligaša Rome.

"Nogometaš mora biti član Vitorie Setubal 24 ur na dan iz spoštovanja do kluba, navijačev in tega, kar predstavlja,"je žalosten konec sodelovanja komentiral španski trener Vitorie Julio Velazquez. "Klub, vodstvo in strokovni štab so skupaj s celotnim klubskim osebjem ocenili, da obnašanje enega igralca, ki je bil posojen, ni bilo takšno, kakršnega bi si pri Vitorii želeli,"je dodal Velazquez, ki je z ekipo še vedno v krčevitem boju za obstanek. Na 13. mestu imajo zeleno-beli zgolj dve točki prednosti pred 16. Maritimom, ki zaseda prvo od treh mest v "rdeči coni".

'Best of' Antonuccija in njegovega dekleta: