Portugalski mediji 'opazili' hladen pozdrav Ronalda in Fernandesa

Še vedno odmeva intervju Cristiana Ronalda, ki je medijski molk prekinil na bombastičen način, ko je brez zadržkov in sprenevedanj izlil dušo in svoj sedanji klub Manchester United, posebej pa vodstvo na čelu s trenerjem Erikom ten Hagom, obsodil, da so ga izdali. Dan kasneje se je že "zgodil" zbor portugalske reprezentance pred začetkom priprav na bližajoče se SP v Katarju, kjer bodo imeli Ronaldo in druščina najvišje možne cilje. Tamkajšnji mediji so podrobno pospremili snidenje Ronalda in kapetana Manchester Uniteda Bruna Fernandesa.

icon-expand Cristiano Ronaldo in Bruno Fernandes FOTO: AP

Cristiano Ronaldo se je na zboru reprezentance pred začetkom priprav na SP v Katarju (moral) srečati še s kapetanom Manchester Uniteda Brunom Fernandesom. Le dan po tem, ko je na Otoku podal močan intervju, v katerem je povsem izlil dušo. Portugalski mediji so v živo prenašali zbor reprezentance, pokukali tudi v garderobo ekipe in še posebej čakali na snidenje Fernandesa in Ronalda, sicer soigralca pri rdečih vragih. "Čakali smo na ta trenutek in ni nas izneveril. Fernandes je bil do Ronalda hladen, stisk roke je bil medel. Delovalo je, da se pozdravljata, ker se morata," je bila slikovita v opisu dogodka med kapetanom Manchester Uniteda in kapetanom portugalske reprezentance lizbonska A Bola.

"Manchester United me je izdal, naredili so črno ovco iz mene. Nikakršnega spoštovanja ne gojim do trenerja Erika ten Haga, saj on tudi do mene ne goji spoštovanja," je le ena izmed močnejših izjav v izčrpnem pogovoru s priznanim otoškim novinarjem Piersom Morganom za TalkTv. "Ljudje morajo spoznati resnico. United se me je hotel rešiti. Ne samo trener, tudi nekateri vodilni možje so le čakali, da grem. Počutil sem se izdanega. Že lani je bilo tako, da me določeni v klubu niso želeli," je še ena izmed bolj sočnih izjav izčrpnega intervjuja.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Ronaldo vodi Portugalsko v Katar, kjer reprezentanca meri na naslov prvaka



Medtem se je že zbrala portugalska reprezentanca, ki bo visoko merila na bližajočem se SP v Katarju. Selektor portugalske nogometne reprezentance Fernando Santos ima seznam 26 nogometašev, ki bodo lovili prvi naslov svetovnega prvaka na prvenstvu v Katarju. Na njem je večina zvezdnikov portugalskega nogometa, seveda tudi Cristiano Ronaldo. Portugalci računajo, da bo (je) v reprezentanco prišel spočit in motiviran. Ronaldo je s 117 goli najboljši strelec vseh časov v moškem reprezentančnem nogometu. "Vsi igralci, ki sem jih vpoklical, prihajajo z željo, da ekipa postane svetovni prvak. Vključno z Ronaldom," je za A Bolo ob zboru izbrane vrste dejal Santos, selektor, ki je Portugalsko leta 2016 popeljal do naslova evropskih prvakov. Santos je vendarle poskrbel za nekaj presenečenj. Doma bo pustil Renata Sanchesa, igralca zvezne vrste PSG-ja, prav tako pa v Katarju ne bosta igrala nogometaša Woverhamptona Joao Moutinho in Gocalo Guedes. Portugalska bo na prvenstvu igrala v skupini H, prvo tekmo proti Gani 24. novembra, nato pa 28. novembra z Urugvajem in 2. decembra z Južno Korejo.