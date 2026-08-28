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Nogomet

Portugalski nogometni cirkus se seli na VOYO

Porto, 28. 08. 2026 09.34 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
24ur.com
Porto

Nogomet ima na Iberskem polotoku že od nekdaj prav poseben družbeni status. Portugalske zelenice so poskrbele za ogromno zvezdnikov in trenutkov, ki so se za vedno vpisali v anale čudovite igre. Portugalsko nogometno ligo boste lahko zdaj spremljali na VOYO. Začnemo že ta konec tedna, v soboto je na sporedu spopad med Academicom in Portom.

Benfica
Benfica
FOTO: Profimedia

Portugalska liga od nekdaj velja za eno najmočnejših prvenstev zunaj tradicionalne velike peterke. Na samem zahodu stare celine so se kalili in navduševali eni največjih nogometašev vseh časov. Cristiano Ronaldo se ponuja sam od sebe, nesprejemljivo pa bi bilo pozabiti na zvezdnika Barcelone in madridskega Reala Luisa Figa in velikega Eusebia. Vsi so svoje prve nogometne korake storili v domovini, kjer je domače prvenstvo vedno ena glavnih tematik vsakega pogovora.

Zdaj vam bomo izredno atraktivno nogometno dogajanje s portugalskih zelenic ponudili na VOYO. Skupaj se bomo družili že ta konec tedna, ko se bosta v soboto udarila Academico in Porto. Slednji so trenutno brezhibni, na uvodnih treh tekmah so vpisali devet točk, dosegli šest zadetkov in mrežo ohranili nedotaknjeno. Varovanci Francesca Fariolija si bodo prizadevali ubraniti naslov iz lanske sezone. Gostovanje proti novincu med elito je na papirju enostavno, a Academica ne gre prehitro odpisati.

Academico je novinec med portugalsko elito
Academico je novinec med portugalsko elito
FOTO: Profimedia

Nova portugalska klubska sezona 2026/2027 bo zagotovo napeta in nepredvidljiva. V atraktivnih nogometnih obračunih boste lahko uživali tudi gledalci na platformi VOYO!

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