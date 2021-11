Začeli z devetimi, po prvem polčasu zaostajali z 0:7, nato izsilili predčasen konec

Belenenses je imel za derbi z Benfico na voljo le devet nogometašev, pa še to sta bila dva vratarja. Kljub temu se je srečanje začelo normalno, Benfica pa je povedla po manj kot 30 sekundah, ko so si domači zabili avtogol. Po dobre pol ure igre je na semaforju pisalo 0:4, v zadnjih devetih minutah polčasa pa so orli še trikrat merili v polno za izjemno prednost 7:0. Darwin Nunez se je izkazal s hat-trickom.

Že med polčasom domači, ki so trenutno 16. od 18 ekip v portugalskem prvenstvu, niso želeli nadaljevati. Po 15 minutah jih sploh ni bilo nazaj na zelenico, potem pa so jih odgovorni le prepričali in obračun se je nadaljeval s približno polurno zamudo. A tokrat je bilo na igrišču še manj nogometašev Belenensesa, in sicer sedem.

Uefina pravila zapovedujejo, da je tekma regularna, če je na vsaki strani vsaj sedem igralcev. Zato je že v prvi minuti nadaljevanja rezervi vratar Joao Monteiro, ki je tokrat igral na sredini igrišča, nabil žogo v avt in se usedel na zelenico, češ da gre za poškodbo. Sodniku ni preostalo drugega, kot da srečanje predčasno prekine. Monteiro je zatem vstal in se normalno rokoval s sodniško ekipo in preostalimi nogometaši. Čeprav je bilo odigranih le 46 minut, bo tekma najverjetneje zabeležena z rezultatom, ki je bil takrat na semaforju, torej 0:7.