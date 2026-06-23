Portugalski selektor miri: Ronaldo je lahko zgled vsem

Portugalska, ki velja za tihega favorita za zmago na turnirju v Severni Ameriki, bi morala zlahka odpraviti reprezentanco nekdanje afriške države Zair, ki je na šele drugem mundialu po letu 1974, vendar se to ni zgodilo. Nekdanji napadalec Manchester Uniteda, Juventusa in Real Madrida Cristiano Ronaldo je proti Kongu prikazal eno svojih najslabših predstav v reprezentančnem dresu. Zvezdnik in selektor Roberto Martinez sta bila po tekmi deležna kritik. V medijih so se celo vrstili komentarji, da naj bi soigralci načrtno bojkotirali kapetana, kar se je izkazalo za neresnico.

Cristiano Ronaldo se na uvodni tekmi SP-ja proti DR Kongo ni izkazal. FOTO: AP

Martinez je kljub slabi predstavi držal Ronalda na igrišču vseh 90 minut, kar je sprožilo ostre odzive medijev in navijačev. Na novinarska poizvedovanja na predvečer druge tekme skupinskega dela proti Uzbekistanu je Martinez moral braniti svojega kapetana. "Mislim, da je prav igralec, s katerim se mediji tako zelo ukvarjajo, najboljši primer, kako se posvetiti stvarem, na katere lahko vplivaš. Gre za način, kako se regenerirati, kako se pripraviti, kako trenirati. Zato je zgled, od njega se lahko vsi samo učimo," je kapetanu v bran stopil selektor Martinez.

Roberto Martinez, selektor portugalske izbrane vrste, še naprej brezpogojno zaupa prvemu zvezdniku Cristianu Ronaldu. FOTO: AP

"To je že šestič, da igra na svetovnem prvenstvu, in je igralec, ki že dolgo brani ta grb in igra za svojo državo. Zato si resnično želi še naprej napredovati, prispevati k ekipi in biti v naši ekipi resnično oseba, katere ravnanje, dosežke ali lastnosti občudujemo in jih želimo posnemati," je nadaljeval Martinez. Portugalski selektor je med drugim poudaril, da bo razočaranje, ki ga je Portugalska občutila po remiju z DR Kongom, motivacija proti še enemu avtsajderju Uzbekistanu, ki je skupaj z Zelenortskimi otoki in Curacaom prvič del nogometnega mundiala. "Občutek frustracije, ki smo ga vsi imeli kot ekipa, občutek razočaranja po tekmi, je verjetno najboljša spodbuda za pripravo na naslednjo tekmo," je dejal Španec. "Smo še bolj enotni, močnejši in zelo trdo delamo," je še dodal.

Portugalski selektor Roberto Martinez je bil po skromnem remiju na uvodni tekmi mundiala proti DR Kongo na udaru kritik domače javnosti. FOTO: AP

Martinez je dejal, da je bila kritika, ki so jo prejeli po slabi predstavi proti DR Kongo, "del igre". "Smo na svetovnem prvenstvu, zato je seveda veliko hrupa in napetosti," je povedal selektor. Prepričan je, da nobena ekipa še ni šla na uvodno tekmo prvenstva "popolnoma pripravljena in popolna. Morali smo se kritično pogledati in opraviti iskreno samooceno, in to smo tudi storili." Portugalska si v skupini K z eno točko deli drugo mesto s Kongom. Kolumbija je po zmagi proti Uzbekistanu s 3:1 na vrhu lestvice s tremi točkami.