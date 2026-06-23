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Nogomet

Portugalski selektor miri: Ronaldo je lahko zgled vsem

Houston, 23. 06. 2026 09.21 pred 1 uro 2 min branja 13

Avtor:
A.V. STA
Cristiano Ronaldo

Portugalski selektor Roberto Martinez po polomiji z nogometnim palčkom DR Kongom, ki se je na uvodni tekmi svetovnega prvenstva v Houstonu končala zgolj z remijem 1:1, še vedno zaupa superzvezdniku Cristianu Ronaldu. "Je dober zgled za vse nas," je Martinez dejal o slovitem napadalcu.

Portugalska, ki velja za tihega favorita za zmago na turnirju v Severni Ameriki, bi morala zlahka odpraviti reprezentanco nekdanje afriške države Zair, ki je na šele drugem mundialu po letu 1974, vendar se to ni zgodilo.

Nekdanji napadalec Manchester Uniteda, Juventusa in Real Madrida Cristiano Ronaldo je proti Kongu prikazal eno svojih najslabših predstav v reprezentančnem dresu. Zvezdnik in selektor Roberto Martinez sta bila po tekmi deležna kritik. V medijih so se celo vrstili komentarji, da naj bi soigralci načrtno bojkotirali kapetana, kar se je izkazalo za neresnico.

Cristiano Ronaldo se na uvodni tekmi SP-ja proti DR Kongo ni izkazal.
Cristiano Ronaldo se na uvodni tekmi SP-ja proti DR Kongo ni izkazal.
FOTO: AP

Martinez je kljub slabi predstavi držal Ronalda na igrišču vseh 90 minut, kar je sprožilo ostre odzive medijev in navijačev. Na novinarska poizvedovanja na predvečer druge tekme skupinskega dela proti Uzbekistanu je Martinez moral braniti svojega kapetana.

"Mislim, da je prav igralec, s katerim se mediji tako zelo ukvarjajo, najboljši primer, kako se posvetiti stvarem, na katere lahko vplivaš. Gre za način, kako se regenerirati, kako se pripraviti, kako trenirati. Zato je zgled, od njega se lahko vsi samo učimo," je kapetanu v bran stopil selektor Martinez.

Roberto Martinez, selektor portugalske izbrane vrste, še naprej brezpogojno zaupa prvemu zvezdniku Cristianu Ronaldu.
Roberto Martinez, selektor portugalske izbrane vrste, še naprej brezpogojno zaupa prvemu zvezdniku Cristianu Ronaldu.
FOTO: AP

"To je že šestič, da igra na svetovnem prvenstvu, in je igralec, ki že dolgo brani ta grb in igra za svojo državo. Zato si resnično želi še naprej napredovati, prispevati k ekipi in biti v naši ekipi resnično oseba, katere ravnanje, dosežke ali lastnosti občudujemo in jih želimo posnemati," je nadaljeval Martinez.

Portugalski selektor je med drugim poudaril, da bo razočaranje, ki ga je Portugalska občutila po remiju z DR Kongom, motivacija proti še enemu avtsajderju Uzbekistanu, ki je skupaj z Zelenortskimi otoki in Curacaom prvič del nogometnega mundiala. "Občutek frustracije, ki smo ga vsi imeli kot ekipa, občutek razočaranja po tekmi, je verjetno najboljša spodbuda za pripravo na naslednjo tekmo," je dejal Španec. "Smo še bolj enotni, močnejši in zelo trdo delamo," je še dodal.

Portugalski selektor Roberto Martinez je bil po skromnem remiju na uvodni tekmi mundiala proti DR Kongo na udaru kritik domače javnosti.
Portugalski selektor Roberto Martinez je bil po skromnem remiju na uvodni tekmi mundiala proti DR Kongo na udaru kritik domače javnosti.
FOTO: AP

Martinez je dejal, da je bila kritika, ki so jo prejeli po slabi predstavi proti DR Kongo, "del igre". "Smo na svetovnem prvenstvu, zato je seveda veliko hrupa in napetosti," je povedal selektor. Prepričan je, da nobena ekipa še ni šla na uvodno tekmo prvenstva "popolnoma pripravljena in popolna. Morali smo se kritično pogledati in opraviti iskreno samooceno, in to smo tudi storili."

Portugalska si v skupini K z eno točko deli drugo mesto s Kongom. Kolumbija je po zmagi proti Uzbekistanu s 3:1 na vrhu lestvice s tremi točkami.

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KOMENTARJI13

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Malo_sutra
23. 06. 2026 10.38
Važno da on tekmuje za lastno statistiko, to da ekipa trpi pa nima veze.
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+1
1 0
Deep1
23. 06. 2026 10.37
Nogometni palček 😆😂 Hvala bogu šport, sploh pa nogomet, ne deluje tako. Ni dovolj, da ekipa stopi na igrišče samo zato, ker je Portugalska, pa bo kar 5:0. Tekme se igrajo na igrišču, ne na papirju.
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+1
1 0
NoriSušan
23. 06. 2026 10.36
ja vsem ki ne bi nič delal in se ščepal
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0 0
Mukec
23. 06. 2026 10.35
Glavno, da cvergl raztura 🤣
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0 0
Deep1
23. 06. 2026 10.29
Kongo nikakor ni slaba reprezentanca. Večina njihovih igralcev nastopa v francoski prvi ligi ali drugih kakovostnih evropskih prvenstvih. Kdor je gledal tekmo, je lahko videl, da je bil rezultat 1:1 pravzaprav še ugoden za Portugalsko. Afriške reprezentance so pogosto fizično in kondicijsko celo močnejše od evropskih. Za sam svetovni vrh jim običajno manjka predvsem nekaj taktične discipline in nogometnega znanja, ne pa kakovosti ali talenta. Zato so lahko Ronaldo in soigralci zadovoljni, da so iztržili remi. Res pa je, da Ronaldo v zadnjih letih deluje bolj kot breme kot prednost za reprezentanco. Zdi se, da je še vedno močno obremenjen s primerjavami z Messijem, kar se včasih pozna tudi pri njegovih predstavah in vlogi v ekipi. BO ZDAJ VREDU!!
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+1
1 0
hojladri123
23. 06. 2026 10.38
bravo
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0 0
oježeš
23. 06. 2026 10.18
Vsak ima lahko slab dan. V glavnem pa pride do tega, ko nekateri nimajo občutka, da bi svojo uspešno kariero zaključili na vrhu svoje slave. In normalno je, da se, kot vsakega bolj znamenitega ob takih dogodkih kritizira. Ljudje so že tako narejeni, dokler si dober te vsi hvalijo, ko pa ti enkrat ali nekajkrat ne gre najboljše, si pa deležen najhujših kritik. Prav nič novega.
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+0
1 1
MajaZzz
23. 06. 2026 10.35
Nehati na vrhu svoje kariere je nemogoče. Pogačar je na vrhu kaj mu predlagaš da po tej sezoni zaključi kariero? Vidiš kako glupo se sliši? Vsak naj po vrhu vzame še eno sezono ali dve in potem zaključi. Razne Ilke, peterke,... So vlekli 10 let to res ni okusno ampak leto ali dve pa jaz štejem še vedno kot da zaključiš na vrhuncu.
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0 0
Nikdar več
23. 06. 2026 09.49
Nisem strokovnjak za nogomet in vseeno mi je kako pravi strokovnjaki ocenjujejo nogometaše. Mene pač CR7 ni nikoli prepričal. Še najmanj pa z njegovim egom in pogledom samega nase. Hujši je bil samo Ibrahimović ampak ta se je zavedal kaj počne.
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+6
9 3
hojladri123
23. 06. 2026 10.15
ja se strinjam res nisi strokovnjak... CR je s svojo delavno etiko prišel do tu kjer je, mar ni to največji možni vzor? ego? mislim da ga ni zvezdnika takšnega kova ki s svojim vedenjem deluje egoistično ker pač ne mora uslišati vsakega svojega fana, lahko pa si pogledaš par videov kako prizemljeno in človeško se obnaša ko do njega pristopijo npr otroci itd.
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+2
4 2
Lopov975
23. 06. 2026 10.37
tebe ni preprical? Pa kdo si ti,kaj je tebi uspelo v zivljenju,razen da si glasen za tipkovnico?
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+1
1 0
NoriSušan
23. 06. 2026 10.37
ko do njega pristopijo in jim zbije telefon iz rok npr a ne hojladri. Zadnjih 5 let ga ni na mapi razn če gre na kšn intervju z Morganom haha
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-1
0 1
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