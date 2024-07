Posavec in Fadida zapuščata zmajevo gnezdo

Prvi poletni novinec Olimpije je 25-letni vezist Charles Alves Moreira Thalisson. Brazilec se v Ljubljano seli iz NK Rogaška, Ljubljančanom pa je obljubil zvestobo do poletja 2027. "Prestop v NK Olimpija je zame izjemna priložnost za nadaljnji razvoj. To je klub z bogato zgodovino, močno ekipo in strastnimi navijači, kar mi predstavlja velik izziv in hkrati tudi motivacijo. Veselim se sodelovanja z novimi soigralci ter strokovnim štabom. Prepričan sem, da bomo s trdim delom, predanostjo in vztrajnostjo lahko dosegli velike cilje. Navijačem pa obljubljam, da bom na igrišču vedno dal vse od sebe in se boril za zeleno-beli dres," je pred dnevi za spletno stran kluba dejal Thalisson.