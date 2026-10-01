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Nogomet

Posebna čast Messiju v argentinski prestolnici

Buenos Aires, 01. 10. 2026 18.01 pred 1 uro 2 min branja 3

Avtor:
STA
Messi je skupaj s soigralci v Katarju leta 2022 vendarle osvojil naslov svetovnega prvaka

Univerza v Buenos Airesu bo nogometnega superzvezdnika Lionela Messija odlikovala s častnim doktoratom. Slovesnost bo potekala pred Messijevo poslovilno tekmo za argentinsko reprezentanco 7. oktobra proti Beninu na stadionu Monumental v Buenos Airesu, je univerza sporočila na svoji spletni strani.

Lionel Messi
Lionel Messi
FOTO: AP

Vrhovni svet univerze je odločitev soglasno utemeljil s tem, da je pot 39-letnega Lionela Messija "primer odličnosti, vztrajnosti, skromnosti in etičnega ravnanja pri opravljanju svojega dela ter zavzetosti za izbrano vrsto Argentine". Vse to so vrednote, ki jih univerza že od nekdaj spodbuja, povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Na univerzi so v sporočilu za javnost poudarili, da je Messi kot kapetan argentinsko reprezentanco prvič v zgodovini popeljal do štirih zaporednih naslovov: do dveh zmag na Copa Americi leta 2021 in 2024, do zmage na svetovnem prvenstvu ter do zmage v Finalissimi 2022 proti takratnim evropskim prvakom Italijanom. "Poleg vsega, kar o Messiju v Argentini že vsi vemo – ne glede na številke in statistiko, ki dokazujejo njegove dosežke kot športnika – želimo počastiti tudi skromnega in vztrajnega človeka, ki je vzor ter ambasador naše popularne kulture in naše nacionalne identitete," je v sporočilu za javnost dejal rektor univerze Ricardo Gelpi.

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Messi je konec avgusta, šest tednov po izgubljenem finalu svetovnega prvenstva proti Španiji, napovedal konec reprezentančne kariere. Številne navijače je zato presenetilo, da je selektor Lionel Scaloni osemkratnega najboljšega nogometaša na svetu kljub temu ponovno vpoklical za aktualni prijateljski tekmi argentinske reprezentance, imenovane albiceleste. Vstopnice za Messijevo poslovilno tekmo so bile razprodane v manj kot dveh urah.

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U1783851350655
01. 10. 2026 19.16
Pazi da se ti nebo zaletelo.
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0 0
MatPaat
01. 10. 2026 18.56
Bruham. Malemu hinavcu je v lajfu vse podarjeno.
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